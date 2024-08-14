人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

用友王文京：AI+成就数智企业

2024年08月14日10:28 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月14日电 （焦磊）当前，数字经济已经成为全球经济增长的重要驱动力，数字化、智能化转型升级引领着企业的发展变革。今年政府工作报告首次提出“人工智能+”行动，正是数智赋能产业升级的重要体现。推进数智化转型、成就数智企业，成为企业推进高质量发展的核心路径之一。

随着数智技术不断驱动产业变革走向深水区，企业通过管理方式的变革、业务模式的创新以及工作方式的转变，来实现业务敏捷、精益管理、全球运营等创新发展的目标。

近日，用友网络董事长兼CEO王文京在2024全球商业创新大会上表示，AI技术的迅猛发展已驱动AI在企业的应用进入普及化阶段，大大加速了数智化的进程，企业数智化由此前侧重数字化，进入到数字化和智能化并举的新阶段。

王文京发表题为《AI+成就数智企业》的分享。主办方供图

王文京发表题为《AI+成就数智企业》的分享。主办方供图

推动数智化转型 激发企业创新价值

当前，新质生产力在千行百业中加快培育，已成为推进中国经济高质量发展的全新动能。与传统生产力相比，新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征。作为探索科技前沿的主要行业，近年来，我国软件业不断开辟新赛道，重构软件生态，赋能实体经济，加速形成软件新质生产力。

“数智技术在企业的应用就是要推进企业数智化转型升级。”王文京表示，应用数智技术，不仅要对数据这一新的生产要素进行价值化运用，更要对人工智能这一全新生产能力进行普及应用，发挥新“智”生产力的创新价值。

“云计算、大数据和AI是企业数智化建设和发展中最核心的3大技术。”王文京认为，AI技术在企业的应用经历感知级、认知级和慧知级三个层级，最为人熟知的大模型就是慧知级的代表。

对企业来说，如何正确、成功推进数智化？据悉，在总结服务众多行业不同规模、不同阶段的企业数智化实践基础上，用友曾提出过“企业数智化1-2-3”的能力进阶模型，企业可通过“业务在线、数据驱动、智能运营”三个能力进阶成功实现数智化。王文京表示，企业要成功推进数智化，除了要选择采用正确的方法论、选择合适的软件系统，企业还要重视和做好“数据治理”（数据标准化）、“模型运用”（AI模型的选择和应用）的基础工作。

满足企业数智化建设核心诉求 助力高质量发展

在数智化转型加速的背景下，部分企业仍面临着“不敢转”“不会转”“不能转”“不愿转”等突出问题，市场由此催生出对高效、便捷、一站式的企业数智化平台与应用软件的需求。

据王文京介绍，用友于会上最新发布的BIP3 R6满足了当前企业数智化建设的核心诉求，具备更强数智能力、更高运行性能、更低资源消耗以及更加安全可靠的特性，并在智能运营和数据应用能力方面升级，助力企业加速推进数智化，发展新质生产力，迈向高质量发展。

针对企业数智化转型中对于创新变革的需求，王文京表示，用友BIP为企业带来“业务敏捷、精益管理、全球运营”三大核心价值，使能客户成就数智企业。具体展开，在“业务敏捷”方面，帮助企业实现实时感知、快速响应和协同运营；在“精益管理”方面，帮助企业实现精细化、高质量、效益化；在“全球运营”方面，帮助企业实现全球资源、在地经营、合规风控，为企业带来创新发展价值。

截至目前，已有5.8万家大型、中型企业使用用友BIP，还有71.9万家小微企业使用集团子公司畅捷通的云服务产品。王文京表示，希望通过普及用友BIP，把最新的数字和智能技术带给更多的企业。

“作为企业与公共组织数智化软件与服务提供商，用友助力企业实现业务敏捷、精益管理、全球运营，成就数智企业，为新质生产力强基赋能、助力高质量发展。”王文京说。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
用友王文京：AI+成就数智企业
　　人民网北京8月14日电 （焦磊）当前，数字经济已经成为全球经济增长的重要驱动力，数字化、智能化转型升级引领着企业的发展变革。今年政府工作报告首次提出“人工智能+”行动，正是数智赋能产业升级的重要体现。…
四个维度看“流动的中国”成绩单
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部