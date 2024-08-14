人民网北京8月14日电 （焦磊）当前，数字经济已经成为全球经济增长的重要驱动力，数字化、智能化转型升级引领着企业的发展变革。今年政府工作报告首次提出“人工智能+”行动，正是数智赋能产业升级的重要体现。推进数智化转型、成就数智企业，成为企业推进高质量发展的核心路径之一。

随着数智技术不断驱动产业变革走向深水区，企业通过管理方式的变革、业务模式的创新以及工作方式的转变，来实现业务敏捷、精益管理、全球运营等创新发展的目标。

近日，用友网络董事长兼CEO王文京在2024全球商业创新大会上表示，AI技术的迅猛发展已驱动AI在企业的应用进入普及化阶段，大大加速了数智化的进程，企业数智化由此前侧重数字化，进入到数字化和智能化并举的新阶段。

王文京发表题为《AI+成就数智企业》的分享。主办方供图

推动数智化转型 激发企业创新价值

当前，新质生产力在千行百业中加快培育，已成为推进中国经济高质量发展的全新动能。与传统生产力相比，新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征。作为探索科技前沿的主要行业，近年来，我国软件业不断开辟新赛道，重构软件生态，赋能实体经济，加速形成软件新质生产力。

“数智技术在企业的应用就是要推进企业数智化转型升级。”王文京表示，应用数智技术，不仅要对数据这一新的生产要素进行价值化运用，更要对人工智能这一全新生产能力进行普及应用，发挥新“智”生产力的创新价值。

“云计算、大数据和AI是企业数智化建设和发展中最核心的3大技术。”王文京认为，AI技术在企业的应用经历感知级、认知级和慧知级三个层级，最为人熟知的大模型就是慧知级的代表。

对企业来说，如何正确、成功推进数智化？据悉，在总结服务众多行业不同规模、不同阶段的企业数智化实践基础上，用友曾提出过“企业数智化1-2-3”的能力进阶模型，企业可通过“业务在线、数据驱动、智能运营”三个能力进阶成功实现数智化。王文京表示，企业要成功推进数智化，除了要选择采用正确的方法论、选择合适的软件系统，企业还要重视和做好“数据治理”（数据标准化）、“模型运用”（AI模型的选择和应用）的基础工作。

满足企业数智化建设核心诉求 助力高质量发展

在数智化转型加速的背景下，部分企业仍面临着“不敢转”“不会转”“不能转”“不愿转”等突出问题，市场由此催生出对高效、便捷、一站式的企业数智化平台与应用软件的需求。

据王文京介绍，用友于会上最新发布的BIP3 R6满足了当前企业数智化建设的核心诉求，具备更强数智能力、更高运行性能、更低资源消耗以及更加安全可靠的特性，并在智能运营和数据应用能力方面升级，助力企业加速推进数智化，发展新质生产力，迈向高质量发展。

针对企业数智化转型中对于创新变革的需求，王文京表示，用友BIP为企业带来“业务敏捷、精益管理、全球运营”三大核心价值，使能客户成就数智企业。具体展开，在“业务敏捷”方面，帮助企业实现实时感知、快速响应和协同运营；在“精益管理”方面，帮助企业实现精细化、高质量、效益化；在“全球运营”方面，帮助企业实现全球资源、在地经营、合规风控，为企业带来创新发展价值。

截至目前，已有5.8万家大型、中型企业使用用友BIP，还有71.9万家小微企业使用集团子公司畅捷通的云服务产品。王文京表示，希望通过普及用友BIP，把最新的数字和智能技术带给更多的企业。

“作为企业与公共组织数智化软件与服务提供商，用友助力企业实现业务敏捷、精益管理、全球运营，成就数智企业，为新质生产力强基赋能、助力高质量发展。”王文京说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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