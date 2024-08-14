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马杰：推动大模型赋能实体经济转型

2024年08月14日13:42 | 来源：人民网
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人民网武汉8月14日电 （记者乔雪峰）8月13日，由人民网主办，湖北省商务厅、文旅厅、科技厅、教育厅支持的“AI湖北行动”在武汉启动，湖北省委省政府、人民日报社主要领导出席活动并发表致辞。活动期间，人民网“AI+伙伴计划”发布，首批18个伙伴加入，一批重点项目签约，汇聚政府部门、企业、科研院所等各方资源，构建政产学研用深度融合的协同创新生态，共同推动人工智能产业发展。

北京零一万物科技有限公司联合创始人马杰。人民网记者 任峰涛摄

北京零一万物科技有限公司联合创始人马杰。人民网记者 任峰涛摄

北京零一万物科技有限公司联合创始人马杰在活动现场表示，零一万物是一家聚焦大模型的人工智能独角兽企业，于2023年创立。在短短一年多的时间中，推出了Yi系列通用大模型，多项性能指标已经进入了全球第一梯队。

马杰介绍，目前，公司大模型的高速发展已进入第二年，整个行业也已经进入了应用落地的阶段，零一万物在积极探索国内和国际市场的机会，将中国的大模型能力推向海外。

马杰表示，人工智能最重要的两个发展因素，是算力和人才。湖北省作为中国人工智能创新的重要策源地，在算力方面，武汉有智算中心和超算中心双中心，在人才方面，有优质充足的高校资源。期待能够与湖北省探索全方位的落地机会，实现技术和需求相结合，推动大模型赋能实体经济转型，支持人工智能产业的发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
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