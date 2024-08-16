人民网记者 乔业琼

今年前7个月，我国货物贸易出口14.26万亿元，增长6.7%；72/144小时过境免签政策持续拉动入境游增长，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%……

便利全球好物，让更多海外买家共享中国发展红利；笑迎八方来客，让更多国际友人体验东方大国魅力。在一进一出的“双向流动”间，展现出了我国经济发展的蓬勃活力与创新动力。

外贸出口：新的增长点逐步形成

外贸是我国开放型经济的重要组成部分。海关总署发布的数据显示，今年前7个月，我国货物贸易出口14.26万亿元，增长6.7%。贸易结构持续优化，创新活力进一步显现。

“我国广大外贸经营主体积极适应市场需求，不断深化产品创新迭代、优化升级。”海关总署统计分析司司长吕大良表示，加上海外需求改善，推动消费电子产品等出口呈现连续增长态势。

聚焦出口领域，机电产品成为出口增长的“新引擎”。1至7月份，我国机电产品出口增长8.3%，占出口总额的比重为59.0%，经济新的增长点逐步形成。

重点产品出口优势继续得到巩固。1至7月份，自动数据处理设备及其零部件出口额同比增长11.6%，家用电器出口额增长18.1%，集成电路出口额增长25.8%，船舶出口额增长84.4%。

出口产品离不开货运的保障，在浙江宁波的舟山港，截至7月18日，海铁联运业务量达到101.9万标准箱，同比增长14.6%，超“百万箱”的时间节点较2023年提前了36天。

中国物流与采购联合会的数据显示，今年上半年我国新开通国内货运航线16条、国际货运航线74条。新开通的国际航线中，亚洲航线占比超过一半，中国货运航线网络正在不断完善。

“China Travel”：热度持续攀升

品尝各色美食、游览千年历史、体验现代文明……随着“China Travel”引爆社交媒体，我国入境游热度持续攀升。

国家移民管理局数据显示，今年上半年，适用免签政策来华外国人854.2万人次，同比增长190.1%，其中适用72/144小时过境免签人数同比上升4倍。

入境游市场驶入发展快车道，离不开免签政策的持续扩容，各地口岸也借政策东风，因地制宜地做好家门口文章。据国家移民局公布的数据显示，72/144小时过境免签政策实施范围已扩大到19个省（自治区、直辖市）的41个对外开放口岸，适用于54个国家人员。

在重庆，登录“文化·惠游重庆”入境游口岸签“一网通办”应用，只需要扫描护照就会自动生成护照号码、出生年月等详细信息，减少人工反复核对的时间。

在海南，目前已累计开通境外航线51条，通过停留时间放宽、免签事由扩大、通关手续简化，让人员往来更加自由便利。仅6月，三亚接待入境过夜游客5.07万人次，环比增长约11%。

在云南，自7月15日起，144小时过境免签政策停留范围由昆明市扩大至丽江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西双版纳、红河、文山等9个市（州）行政区域。截至目前，昆明口岸暑期出入境旅客达到10万人次，出入境航班达到900余架次，同比增长70.47%和55.34%。

入境游市场持续升温的同时，支付便利性也在明显提升。外籍来华人员、老年人等群体可以灵活地选择银行卡、现金、移动支付等多样化的方式，在各类场景进行支付。中国人民银行数据显示，2024年上半年，超500万入境人员使用移动支付，同比增长4倍；交易9000多万笔，金额140多亿元，均同比增长7倍。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经