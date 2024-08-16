人民网记者 王绍绍

避暑旅行开启“清凉一夏”，夜游丰富消费场景，“博物馆热”让更多游客品味文化……近期，国内旅游市场持续升温，点燃消费市场生机活力。

随着气温不断升高，避暑“清凉游”受到了众多游客的青睐。宁夏固原瞄准避暑“赛道”，巧借温差推出“生态休闲避暑游”“长城丝路文化游”“田园梯田乡村游”等旅游路线，并打出“引客入固奖补”“游固原免ETC通行费”等政策组合拳，吸引各地游客体验夏日清凉；在甘肃肃南，海拔5000米的巴尔斯雪山、康乐草原吸引着慕名而来的游客，当地推出了一系列惠民措施和消费券，为游客提供更为优惠的旅游体验。景区降价、打折等优惠措施的实施，不仅降低了游客的旅游成本，也进一步激发了文旅消费市场的活力。

据文化和旅游部消息，根据国内旅游抽样调查统计结果，今年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。

除发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施外，多地还针对中高考生和大学生推出景区免票和优惠政策，针对夜游、避暑游、研学游、亲子游等推出文旅礼包。

贵州开展“四免一多一减”优惠活动，在全省国有A级景区推广“一票多日使用制”；广东文旅消费季惠民补贴活动分多轮向公众发放文旅消费惠民补贴券；四川成都发放众多“暑来成都 乐游天府”文旅消费券……

文化和旅游部相关负责人表示，针对暑期旅游市场中比较受欢迎的避暑旅游、度假旅游、乡村旅游等，文旅部将在不断提升品质的同时，进一步加大宣传推广力度，发布主题文旅线路。

近期，越来越多的新场景涌现，持续丰富文旅消费市场。多地推出特色“文旅大餐”，“文旅+”新业态“热”力不减，持续拉动消费新潮。“文旅+博物馆”带着游客品味文化；“文旅+数字”为游客带来超前的感官冲击力；“文旅+体育”让游客“跟着赛事去旅行”；“文旅+音乐”用音乐点燃消费市场的“热”力……

近年来，沉浸式业态日益兴起，沉浸式餐饮、沉浸式夜游日益受到人们欢迎。这个暑期，各地区各类丰富多彩的沉浸式演出也为文旅市场注入了新的活力。

夜幕降临，浙江诸暨的浣纱江畔上演着一场穿越古今的夜游盛宴，随着游船的行进，一场场精心编排的沉浸式演出在光影交错中上演，游客们可以坐在船舱内边看演出边欣赏两岸风光，仿佛置身于一幅流动的画卷中；在上海徐汇区的一个沉浸式剧场，观众们身着红色斗篷，“穿越”回上世纪30年代的上海，面对每一扇时空之门，观众都要作出选择，享受“一段忘我的奇遇旅程”。

业内专家表示，要注重对于本地文化的深度挖掘，设计出既有地方特色又符合现代游客需求的沉浸式体验。通过一些个性化定制来增强游客的归属感、互动性、参与性，从而提升旅游满意度。

“文化和旅游的深度融合是推动旅游业高质量发展的关键。”中国旅游研究院院长戴斌认为，推动旅游高质量发展倾听游客声音，适当提高产业集中度，进一步延伸产业链，促进上下游企业共同成长。

戴斌建议，要加快培育新质生产力，提升旅游新生产要素贡献率，还要持续提升旅游业增加值及旅游业对国民经济的贡献，扩大旅游业发展的社会效益。

(责编：孙红丽、吕骞)

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