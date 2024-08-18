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促进暑期餐饮消费 四川美食亮相北京美食节

2024年08月18日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （记者孙博洋）商务部将2024年定为“消费促进年”，作为消费风向标餐饮消费受到各界普遍关注。

北京市统计局数据显示，2024年1-7月，北京餐饮业实现收入744.2亿元，餐饮收入占到全市社会消费品零售总额的9.31%。

15日，吸引了27家驻京办、47家驻京联络处、130余家食材供应企业的“2024味到京城美食节”在京举办，助力暑期北京餐饮市场。

图为美食节现场。受访方供图

图为美食节现场。受访方供图

据悉，此次美食节由国管局办综司、北京市商务局、西城区人民政府主办，北京市餐饮行业协会承办，旨在全面展示全国各地美食特产，让各地食客品尝来自五湖四海的独特风味。作为一场中国各地美食的大比拼，其中四川作为主宾省，为北京市民及各地游客带来了正宗川味。

川菜是中国四大菜系之一，以取材广泛、菜式多样、善用麻辣调味著称，此外，众多独具特色的四川风味小吃也颇受欢迎。此次美食节，四川省驻京机构餐厅带来了冰粉、四川凉面、熊猫汤圆、糖油果子、三大炮等四川特色美食。

同时，来自四川自贡的盐帮沸腾兔、冷吃兔、冷吃牛肉，内江的内江牛肉面、藤椒抄手，宜宾的燃面、李庄白肉，遂宁的肥肠粉、豆腐干、钵钵鸡，绵阳的江油肥肠、绵阳米粉，南充的川北凉粉、红油凉面、营山凉面等四川特色美食小吃也亮相美食节。

为加强京川两地的相关合作，美食节上四川省政府驻北京办事处与北京市商务局签订了《建设国际美食之都合作协议》，未来将吸引更多四川餐饮品牌来京发展，加快将北京建设成为国际美食之都，更好满足市民游客品质化、特色化、多样化的餐饮消费需求。

(责编：杨曦、吕骞)
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