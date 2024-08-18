人民网北京8月18日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，开展民生领域广告监管专项行动以来，已办结相关案件6753件，罚没金额共计5785.11万元。

据市场监管总局相关负责人介绍，为进一步规范民生领域广告市场秩序，切实整治群众反映集中的广告乱象，市场监管总局自2024年4月至11月在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。

上述负责人介绍到，专项行动自开展以来，全国市场监管部门以医疗、药品、医疗器械、食品以及教育培训类违法广告为整治重点，持续加大执法力度，已办结相关案件6753件，罚没金额共计5785.11万元。

同时，市场监管总局还在已办结相关案件中选取了10起典型案例予以曝光。

以下为市场监管总局曝光的10起典型案例：

一、无锡丽鹿文化传媒科技有限公司及李某某违法广告案

经查，无锡丽鹿文化传媒科技有限公司设计、制作的“仁和葡身牌当归葛根黄芪胶囊”保健食品广告未经广告审查，并利用“网红达人”李某某进行广告代言。李某某以其名义和形象对前述保健食品作了推荐、证明，违反了保健食品广告不得使用广告代言人的相关规定。

2024年7月，江苏省无锡市市场监管局依法对无锡丽鹿文化传媒科技有限公司作出罚款26.48万元的行政处罚；对李某某作出没收违法所得并处罚款共计150.26万元的行政处罚。

二、海南恒昇医疗管理有限公司澄迈恒昇医院违法广告案

经查，海南恒昇医疗管理有限公司澄迈恒昇医院利用互联网媒介等发布“德国血液净化，降三高、护心脑、助长寿”“西班牙IGEN肿瘤防治技术中国唯一临床医院”广告，相关内容虚假；发布的“超聚肽?蛋白仓超聚肽固体饮料”普通食品广告中含有“护肝解毒、调节三高”等内容，违反了除医疗、药品、医疗器械广告外，其他广告不得涉及疾病治疗功能的相关规定；发布的广告中还存在使用国家机关工作人员名义或形象的违法情形。

2024年5月，海南省澄迈县市场监管局依法对海南恒昇医疗管理有限公司澄迈恒昇医院作出罚款125.40万元的行政处罚。

三、沈阳双鼎制药有限公司违法广告案

经查，沈阳双鼎制药有限公司利用互联网媒介发布未经审查的“苦碟子注射液、脂可清胶囊、脑络通胶囊”等处方药广告，并违反了允许作广告的处方药只能在国务院卫生行政部门和国务院药品监督管理部门共同指定的医学、药学专业刊物上作广告的相关规定。

2024年7月，辽宁省沈阳市苏家屯区市场监管局依法对当事人作出罚款70万元的行政处罚。

四、远鉴恒辉（北京）国际医学研究有限公司违法广告案

经查，远鉴恒辉（北京）国际医学研究有限公司利用互联网媒介发布的普通食品广告中含有“控制＆清除肾结石、尿酸、痛风、降低尿液酸度、清洁肾脏、防治低钾血症、碱化尿液”“溶解血栓、疏通血管、降低血液粘稠”“抗氧化，抗疲劳、预防老年痴呆症”等内容，存在普通食品广告宣称疾病治疗功能、保健功能等违法情形。

2024年6月，北京市东城区市场监管局依法对当事人作出罚款40万元的行政处罚。

五、郑州长春堂大药房有限公司违法广告案

经查，郑州长春堂大药房有限公司未经广告审查利用互联网媒介发布含有“强效、包治、正品”“对降血压有改善效果的功效”等内容的“十全大补丸”“脑立清丸”等非处方药广告，不仅违反了药品广告审查规定，还在广告中对药品的有效率、功效等作出说明、保证。

2024年4月，河南省新郑市市场监管局依法对当事人作出罚款20万元的行政处罚。

六、潍坊华宏药品有限公司违法广告案

经查，潍坊华宏药品有限公司未经广告审查利用互联网媒介发布“李时珍医药透骨贴”等医疗器械广告，且广告中含有表示功效、安全性保证等违法内容；发布的“李时珍医药前列腺保健贴”等非医疗、药品、医疗器械广告中涉及疾病治疗功能；发布的“罗汉果胖大海菊花茶”“菊花决明子枸杞茶”等普通食品广告含有虚假内容并违法使用了“肺部结节、咽炎、咽喉肿痛”等与药品、医疗器械相混淆的用语。

2024年6月，山东省潍坊市经济开发区市场监管局依法对当事人作出罚款20万元的行政处罚。

七、上海高意匠健康科技有限公司违法广告案

经查，上海高意匠健康科技有限公司利用互联网媒介发布的普通食品广告宣称“高意匠健康科技饮用水富含NANCW超小粒径气泡具有持续抗氧化”“强力抗氧，抵御自由基”“高效抗氧化”“抗氧化新贵”等内容，存在保健食品之外的其他食品在广告中声称具有保健功能的违法情形。

2024年6月，上海市虹口区市场监管局依法对当事人作出罚款20万元的行政处罚。

八、武汉智北辰教育咨询有限公司违法广告案

经查，武汉智北辰教育咨询有限公司利用互联网媒介发布的广告中含有“每年帮数万名学员圆梦遴选”“老师必须有遴选成功经验、五年公职经验”“服务于数百万公务员群体”等虚假内容以及“省市笔试通过率75.7%”等对教育、培训的效果作保证性承诺的内容；在广告中宣称公司内部人员在行政机关的履职经历，存在使用或者变相使用国家机关工作人员的名义或形象的违法情形。

2024年4月，湖北省武汉市洪山区市场监管局依法对当事人作出罚款20万元的行政处罚。

九、海宁维多利亚医疗美容诊所有限公司违法广告案

经查，海宁维多利亚医疗美容诊所有限公司未经医疗广告审查利用互联网媒介发布了“半岛超声炮”广告宣传视频，并含有“即刻有效、无痛无创”“紧致抗衰、效果明显”“快速紧致皮肤、解决松、垂、皱等皮肤衰老问题”“有效抚平岁月痕迹，更好地保持肌肤的弹性和柔嫩”等内容，违法对功效、安全性作出断言或保证。

2024年4月，浙江省海宁市市场监管局依法对当事人作出罚款10万元的行政处罚。

十、北京中艺纵横教育咨询有限公司违法广告案

经查，北京中艺纵横教育咨询有限公司利用互联网媒介发布的广告中含有“连年本科过关率99%学员人均本科拿证数量4张……重点名校实际拿证率突破88%”等内容，违反了教育、培训广告不得对教育、培训的效果作出明示或暗示的保证性承诺相关规定。

2024年5月，北京市朝阳区市场监管局依法对当事人作出罚款10万元的行政处罚。

(责编：杨曦、吕骞)

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