人民网北京8月17日电 （记者黄盛）证监会16日发布的《2023年度证券资产评估分析报告》（以下简称《报告》）显示，2023年证券评估机构总收入为112.7亿元，较上年增长3.0%；其中资产评估收入为85.0亿元，占总收入的75.4%，较上年增长6.8%；证券评估收入为13.7亿元，占总收入的12.2%，较上年下降4.9%。

具体来看，《报告》显示，在证券评估机构基本情况方面，机构总量有所下降，分布保持稳定；执业人员总体增长，机构人员数量差异较大；收入小幅增长，证券评估收入略有下降。

截至2023年底，证券评估机构共有资产评估师9282人，同比增长4.2%。平均每家34人；其中资产评估师超过40人的证券评估机构72家，占比26.5%；资产评估师在20人至40人之间的证券评估机构55家，占比20.2%；资产评估师低于20人的证券评估机构145家，占比53.3%。

职业风险基金及职业责任保险累计赔偿限额总额超30亿元，过半数机构超500万元。截至2023年底，269家证券评估机构提取了职业风险基金或购买了职业责任保险，其中职业风险基金总额为11.8亿元，职业责任保险累计赔偿限额总额为21.5亿元，合计33.3亿元，均值为1237.3万元。137家证券评估机构职业风险基金或职业责任保险累计赔偿限额合计金额超过500万元，占比50.9%。

《报告》指出，行政监管不断强化，商誉减值评估问题较多。2023年证监会及其派出机构对4家资产评估机构及其资产评估师采取4家次、7人次的行政处罚，较上年增加3家次、5人次；对40家资产评估机构及其资产评估师采取45家次、88人次的监管措施，较上年增加26家次、38人次。从经济行为来看，以商誉减值测试为目的的资产评估项目被采取了16家次、41人次的行政监管措施，商誉减值评估问题较多。

另据《报告》显示，截至2024年6月底，我国证券评估机构为272家，同比减少9家，主要系未完成年度备案、机构注销等。证券评估机构主要分布在北京（77家）、深圳（31家）、上海（24家）、江苏（19家）、广东（17家）等地区，上述地区的证券评估机构合计168家，占比61.8%，较上年保持稳定。

证监会表示，下一步将贯彻落实《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》有关要求，加强证券评估机构备案监管和监督检查，从严查处违法违规行为，提高资产评估机构识假防假能力和质量管理水平，并加强与行业主管部门及行业协会的监管协作，共同维护证券评估市场秩序。

(责编：孙红丽、吕骞)

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