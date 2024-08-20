人民网北京8月20日电 （焦磊）前不久，在夏日的兰合铁路洮河大桥施工现场，一片热火朝天的建设景象。随着3号墩最后一方混凝土浇筑完成，这座西北地区跨度最大铁路钢筋混凝土拱桥主墩全部封顶，为顺利完成桥梁整体建设任务奠定了基础。

跨越洮河“V”型河谷之上的这座桥梁全长430.5米、主跨220米，是兰合铁路线重难点控制性工程。兰合铁路作为我国铁路“八纵八横”区际路网干线重要组成部分，建成后将改善沿线交通基础设施条件，促进地区经济建设和社会高质量发展。

这是我国现代化铁路基础设施体系加快构建、有效益的投资持续扩大的一个缩影。

国家统计局数据显示，1至7月份，全国固定资产投资同比增长3.6%，其中基础设施投资增长4.9%，制造业投资增长9.3%，都快于固定资产投资总体增速。计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.6%，拉动全部投资增长4.1个百分点。

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，有效投资在短期内创造新的需求，在中长期形成新的供给，对推动扩内需稳增长、激发经济发展内生动力意义重大。

近期，各地区各部门持续带动扩大有效投资，重大项目加快落地：沪渝蓉高铁钟祥汉江铁路特大桥主桥合龙，合肥至新沂高铁淮河特大桥贯通；海南迈湾水利枢纽工程主体大坝全线封顶，引汉济渭一期工程的供水、生态、发电等设计功能基本实现……一系列交通、水利等基础设施建设不断加快脚步。

数据显示，1-7月份，水利管理业投资增长28.9%，电力热力燃气及水生产供应业投资增长23.8%。国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在日前举行的国新办发布会上表示，“两重”建设项目提速建设，短板领域、薄弱环节、新赛道新领域投资增势良好。随着项目持续推进，投资规模有望继续扩大。

据悉，已下达的今年前两批“两重”建设项目清单，主要集中在加快实现高水平科技自立自强、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等领域，正在抓紧推动资金尽快到位、项目加快开工建设。

近十年来，我国资本形成总额对经济增长的平均贡献率超过了40%。在经济下行压力较大的情况下，更要发挥好投资的关键作用，特别是政府投资在带动放大有效投资方面的重要作用

国家发展改革委相关负责人此前介绍，将建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设的长效机制，统筹用好各类政府投资，重点引导各方加快培育发展新动能。具体来讲，用好超长期特别国债，高质量推进“两重”建设各项工作；发挥好中央预算内投资引导带动作用，加快推动地方政府专项债券项目建设，抓好2023年增发国债项目后续实施，推动“十四五”规划102项重大工程加快建设，尽快形成更多实物工作量。

地方政府专项债券和超长期特别国债作为拉动投资最直接、最有效的政策工具之一，将在政府投资的引导和带动下，促成项目与资金的“双向奔赴”。

据了解，2023年增发1万亿元国债1.5万个项目已全部开工建设，超长期特别国债支持的今年前两批国家重大战略实施和重点领域安全能力建设项目清单已下达，中央预算内投资、地方政府专项债等项目建设加快推进、加快形成实物工作量。

“目前‘两重’‘两新’等重大举措正在加快推进，未来随着超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券以及2023年政府增发国债等项目建设加快推进、加快形成实物工作量，政府投资带动放大效应将持续释放。”刘爱华说。

(责编：杨曦、高雷)

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