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市场监管总局公布39项国家计量比对结果 覆盖医疗、能源等领域

2024年08月20日15:29 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局发布通告，向社会公布了39项国家计量比对结果，约96%的比对结果符合规定要求。

据了解，此次公布的比对结果包含39个国家计量比对项目，参比实验室累计745家次，其中包括274家法定计量技术机构和专业计量站，以及96家第三方计量技术机构、企业、医院和高等院校。约96%的比对结果符合规定要求，涉及61项计量参数，覆盖医疗卫生、能源电力、安全防护、电子通信等多个重点领域。

市场监管总局相关负责人表示，计量比对是保障量值准确一致、支撑计量事中事后监管和提升计量技术机构能力的“技术体检”手段，在计量工作中具有重要作用。本次公布的国家计量比对结果在助力发展新兴产业、推动医疗技术进步、维护市场秩序和公平竞争环境、服务碳达峰碳中和等方面提供有力支撑。

在助力发展新兴产业方面，组织实施全球卫星导航系统接收机静态测量计量比对，有效促进国内全球卫星导航系统接收机量值准确一致，支撑北斗产业有序发展。组织实施新型晶体硅光伏组件关键光电参数计量比对，有效减小光伏项目投资风险，促进光伏产业健康发展。

在推动医疗技术进步方面，组织实施医用电子加速器辐射源计量比对，促进医用电子加速器辐射源量传体系建设与能力提升，保证肿瘤治疗效果以及患者生命安全。组织实施血清中雌二醇计量比对，支撑相关内分泌疾病患者的疾病诊断和临床检验结果准确可比。

在维护市场秩序和公平竞争环境方面，对纳入实施强制管理计量器具目录的比对项目，优先提供一定的财政经费支持，组织实施手持式激光测距仪量值比对、全国数字指示轨道衡计量比对、声级计频率计权计量比对等，保障贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测等重点领域计量器具量值准确可靠，有力保障人民健康和生命财产安全。

在服务碳达峰碳中和方面，组织实施一氧化碳检测报警器计量比对、二氧化碳排放监测用标准物质计量比对、一氧化碳检测报警器检定装置计量比对，为能源绿色低碳发展、碳监测精准测量提供准确可靠的计量数据。

上述负责人表示，下一步，市场监管总局将加大国家计量比对精准供给，瞄准未来产业需求，发挥前沿技术助推器作用，助力传统产业转型升级，为支撑关键核心技术突破、培育发展新质生产力夯实计量基础。

(责编：杨曦、高雷)
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