人民网记者 王绍绍

助农集市、电商带货、消费帮扶……近年来，我国消费助农举措不断上新，乡村消费潜力不断释放，成为推动乡村振兴的重要引擎。

据国家统计局数据，7月份，乡村消费品零售额为5066亿元，同比增长4.6%，增速比6月份加快0.8个百分点。随着县域商业体系建设不断推进，县乡市场销售规模稳步扩大，包含镇区和乡村地区的县乡消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为38.9%，比上年同期提高0.4个百分点。

今年是“消费促进年”，各地企业将消费帮扶作为着力点，激发乡村发展潜力。各类消费帮扶特色活动精彩纷呈，为经济高质量发展再添一把火。

在贵州贵阳，“央企消费帮扶聚力行动”暨中石化易捷第七届“易享节”正式启动。作为国内零售行业最大的线下购物节，此次“易享节”携手主办城市，于8月16到18号在贵阳国展中心开设9600平方米的展会活动，引入25家中央部委及41家央企帮扶的191家企业，2000余种农特产品，甄选贵州特色商品打造贵州特色馆，组织超百家石化企业及现场参展企业集中采购，助力“特产进石化”、“黔品推全国”，与乡村振兴深度融合，促消费，惠民生。

中国石化党组副书记钟韧表示，消费帮扶是促进脱贫地区特色产业提质增效和持续发展的重要途径。本次活动将进一步汇聚广大资源，凝聚各方力量，推动央企消费帮扶工作取得新的成效。中石化将以此次活动为契机，深挖内部消费潜力，持续开放优势渠道平台，发挥企业管理优势为当地产业发展传经送宝，以消费帮扶的实际成效为全面乡村振兴贡献石化力量。

消费一头连着生产发展，一头连着民生福祉。近年来，全国各地消费助农举措遍地开花，不断涌现乡村消费新业态、新模式，为推进乡村全面振兴注入动能。

近年来，易捷商城线上购物平台推出“特色中国”专区，整合全国性采购资源优势，为消费者提供一站式购买全国地标特产好物的便捷服务，广西螺蛳粉、内蒙古牛肉干、湖南龙山腊肉、湖北小龙虾、浙江西湖龙井茶、云南过桥米线、新疆吐鲁番哈密瓜等地方农特产品，通过其商城“特色中国”项目卖向全国，用数字化销售渠道为地方农特产品销售插上“云”翅膀；在广西，其打造乡村振兴专柜，探索“乡村振兴+”发展模式，依托中石化销售网络助力地方农副产品走出乡村……

据中石化公布数据，2021年以来，易捷渠道帮助22个省154个帮扶县的2000余种产品销售34.35亿元。通过发挥“线上+线下”优势，推动农副产品销售，不断拓宽农民增收致富渠道。

中国石化易捷销售有限公司董事长、党委书记刘志华表示，在做好经营和发展的同时，将积极履行社会责任，助力美好生活，利用渠道优势全面推进产业帮扶、消费帮扶。

业内专家表示，广袤的乡村蕴含巨大的消费潜能，乡村消费市场的蓬勃发展为中国扩内需、稳增长提供了重要内驱力，也将继续为中国经济持续健康发展带来新的活力。（实习生赵袁彬对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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