欧阳易佳

“‘七下八上’防汛关键期已结束，但目前全国仍处于主汛期。”在日前举办的“七下八上”防汛关键期水旱灾害防御工作情况新闻通气会上，水利部副部长王宝恩表示，“当前，全国仍处于主汛期，乌苏里江超保洪水正在演进，局地强降雨引发的次生灾害风险仍然存在，后期台风可能继续影响我国，防汛形势依然复杂严峻。”

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

“今年‘七下八上’防汛关键期暴雨洪水等极端突发事件数量多、范围广、强度大、频率高、致灾强。”水利部信息中心副主任钱峰在会上介绍，今年雨水情主要呈现降雨总量大、暴雨强度大、超警河流多、洪水量级大、洪水涨势猛、预警时间长六大特点。

数据显示，“七下八上”期间（7月16日至8月15日），全国出现7次强降雨过程。全国大江大河共发生5次编号洪水，涉及七大流域中的四个流域，由南向北韩江、长江、黄河各1次，松花江吉林段2次。全国共有561条河流发生超警以上洪水，是常年同期的220%，黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、湖南、四川等地130条河流发生超保洪水，较常年偏多近60%。

“七下八上”防汛关键期，长江流域防洪工程体系发挥了什么样的作用？水利部水旱灾害防御司司长姚文广回答人民网记者提问表示，“6月28日、7月11日，长江先后发生1号、2号编号洪水，三峡水库累计拦洪126.8亿立方米，有效降低了中下游干流水位0.7至3.1米，极大地减轻了下游沿线防洪压力。”

姚文广介绍，水利部以流域为单元，统筹上下游、左右岸、干支流，统筹当前和长远，坚持系统、科学、安全、精准调度流域防洪工程体系，发挥其整体作用。

“精准监测预报、滚动会商，精准掌握上游干支流来水情况，精准掌握汉江来水情况，精准掌握洞庭湖城陵矶合成流量，做到心中有数、心中有底。”姚文广说，充分发挥“四预”防洪减灾作用，在数字流场中“正向—逆向—正向”推演水工程运用次序、时机和规模，科学精准调度水工程体系。

记者了解到，在此期间，水利部长江水利委员会多次实时发出调度令，精准调度三峡及上游水库群，通过金沙江上的向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德水库和嘉陵江上的亭子口水库等拦洪，减少三峡水库入库流量至36000立方米每秒，调度三峡水库出库流量压减至27000立方米每秒；指导湖南省调度洞庭湖水系五强溪、柘溪、凤滩等水库配合拦洪，控制洞庭湖城陵矶站水位不超警，有效减轻洞庭湖区防洪压力。

“特别是湖南省湘江支流耒水东江水库，7月27日10时将入库洪峰流量11800立方米每秒削减至2500立方米每秒下泄，共拦洪6.8亿立方米，削峰率达79%，有效减轻了下游永兴、耒阳等地防洪压力，确保了京广铁路耒阳段防洪安全。”姚文广说。

姚文广介绍，在应对汉江1号洪水过程中，调度汉江流域控制性水库群拦洪29.42亿立方米，其中丹江口水库拦洪24.29亿立方米，降低汉江中下游水位2.0至2.5米，避免了皇庄河段水位超警、仙桃以下河段水位超保，避免了杜家台蓄滞洪区分洪道分流运用，同时也减轻了长江干流洪水叠加。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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