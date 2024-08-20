人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部：全国仍处于主汛期 防汛形势仍复杂严峻

欧阳易佳
2024年08月20日15:29 | 来源：人民网
小字号

“‘七下八上’防汛关键期已结束，但目前全国仍处于主汛期。”在日前举办的“七下八上”防汛关键期水旱灾害防御工作情况新闻通气会上，水利部副部长王宝恩表示，“当前，全国仍处于主汛期，乌苏里江超保洪水正在演进，局地强降雨引发的次生灾害风险仍然存在，后期台风可能继续影响我国，防汛形势依然复杂严峻。”

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

“今年‘七下八上’防汛关键期暴雨洪水等极端突发事件数量多、范围广、强度大、频率高、致灾强。”水利部信息中心副主任钱峰在会上介绍，今年雨水情主要呈现降雨总量大、暴雨强度大、超警河流多、洪水量级大、洪水涨势猛、预警时间长六大特点。

数据显示，“七下八上”期间（7月16日至8月15日），全国出现7次强降雨过程。全国大江大河共发生5次编号洪水，涉及七大流域中的四个流域，由南向北韩江、长江、黄河各1次，松花江吉林段2次。全国共有561条河流发生超警以上洪水，是常年同期的220%，黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、湖南、四川等地130条河流发生超保洪水，较常年偏多近60%。

“七下八上”防汛关键期，长江流域防洪工程体系发挥了什么样的作用？水利部水旱灾害防御司司长姚文广回答人民网记者提问表示，“6月28日、7月11日，长江先后发生1号、2号编号洪水，三峡水库累计拦洪126.8亿立方米，有效降低了中下游干流水位0.7至3.1米，极大地减轻了下游沿线防洪压力。”

姚文广介绍，水利部以流域为单元，统筹上下游、左右岸、干支流，统筹当前和长远，坚持系统、科学、安全、精准调度流域防洪工程体系，发挥其整体作用。

“精准监测预报、滚动会商，精准掌握上游干支流来水情况，精准掌握汉江来水情况，精准掌握洞庭湖城陵矶合成流量，做到心中有数、心中有底。”姚文广说，充分发挥“四预”防洪减灾作用，在数字流场中“正向—逆向—正向”推演水工程运用次序、时机和规模，科学精准调度水工程体系。

记者了解到，在此期间，水利部长江水利委员会多次实时发出调度令，精准调度三峡及上游水库群，通过金沙江上的向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德水库和嘉陵江上的亭子口水库等拦洪，减少三峡水库入库流量至36000立方米每秒，调度三峡水库出库流量压减至27000立方米每秒；指导湖南省调度洞庭湖水系五强溪、柘溪、凤滩等水库配合拦洪，控制洞庭湖城陵矶站水位不超警，有效减轻洞庭湖区防洪压力。

“特别是湖南省湘江支流耒水东江水库，7月27日10时将入库洪峰流量11800立方米每秒削减至2500立方米每秒下泄，共拦洪6.8亿立方米，削峰率达79%，有效减轻了下游永兴、耒阳等地防洪压力，确保了京广铁路耒阳段防洪安全。”姚文广说。

姚文广介绍，在应对汉江1号洪水过程中，调度汉江流域控制性水库群拦洪29.42亿立方米，其中丹江口水库拦洪24.29亿立方米，降低汉江中下游水位2.0至2.5米，避免了皇庄河段水位超警、仙桃以下河段水位超保，避免了杜家台蓄滞洪区分洪道分流运用，同时也减轻了长江干流洪水叠加。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献） 

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：全国仍处于主汛期 防汛形势仍复杂严峻
　　“‘七下八上’防汛关键期已结束，但目前全国仍处于主汛期。”在日前举办的“七下八上”防汛关键期水旱灾害防御工作情况新闻通气会上，水利部副部长王宝恩表示，“当前，全国仍处于主汛期，乌苏里江超保洪水正在演进，局地强降雨引发的次生灾害风险仍然存在，后期台风可能继续影响我国，防汛形势依然复杂严峻。…
两部门预拨1.15亿支持内蒙古等5省（区）应急抢险救灾
　　人民网北京8月20日电 （记者王震）据财政部网站消息，针对8月份以来内蒙古中东部、东北、西北地区东部遭遇的暴雨洪涝灾害，8月16日，财政部、应急管理部预拨1.15亿元中央自然灾害救灾资金，支持内蒙古、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏5省（区）开展应急抢险救灾工作，重点用于搜救转移受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等，最大限度降低灾害损失。 财政部要求有关省（区）财政厅抓紧将资金拨付灾区，切实加强救灾资金监管，坚决杜绝资金滞留、挤占、挪用等违规行为，确保救灾资金安全规范使用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部