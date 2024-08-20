人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

两部门预拨1.15亿支持内蒙古等5省（区）应急抢险救灾

2024年08月20日14:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月20日电 （记者王震）据财政部网站消息，针对8月份以来内蒙古中东部、东北、西北地区东部遭遇的暴雨洪涝灾害，8月16日，财政部、应急管理部预拨1.15亿元中央自然灾害救灾资金，支持内蒙古、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏5省（区）开展应急抢险救灾工作，重点用于搜救转移受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等，最大限度降低灾害损失。

财政部要求有关省（区）财政厅抓紧将资金拨付灾区，切实加强救灾资金监管，坚决杜绝资金滞留、挤占、挪用等违规行为，确保救灾资金安全规范使用。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门预拨1.15亿支持内蒙古等5省（区）应急抢险救灾
　　人民网北京8月20日电 （记者王震）据财政部网站消息，针对8月份以来内蒙古中东部、东北、西北地区东部遭遇的暴雨洪涝灾害，8月16日，财政部、应急管理部预拨1.15亿元中央自然灾害救灾资金，支持内蒙古、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏5省（区）开展应急抢险救灾工作，重点用于搜救转移受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等，最大限度降低灾害损失。 财政部要求有关省（区）财政厅抓紧将资金拨付灾区，切实加强救灾资金监管，坚决杜绝资金滞留、挤占、挪用等违规行为，确保救灾资金安全规范使用。…
自然资源部：加快推进实景三维中国建设
　　人民网北京8月20日电 （记者杨曦）今日，在自然资源部召开的8月份例行新闻发布会上，自然资源部国土测绘司副司长陈军表示，自然资源部坚持把构建美丽中国数字化治理体系、建设绿色智慧的数字生态文明作为测绘地理信息工作的重大实践要求和重大发展机遇，加快推进测绘地理信息事业转型升级。 一是丰富空间地理数据资源。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部