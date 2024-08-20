人民网北京8月20日电 （记者王震）据财政部网站消息，针对8月份以来内蒙古中东部、东北、西北地区东部遭遇的暴雨洪涝灾害，8月16日，财政部、应急管理部预拨1.15亿元中央自然灾害救灾资金，支持内蒙古、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏5省（区）开展应急抢险救灾工作，重点用于搜救转移受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等，最大限度降低灾害损失。

财政部要求有关省（区）财政厅抓紧将资金拨付灾区，切实加强救灾资金监管，坚决杜绝资金滞留、挤占、挪用等违规行为，确保救灾资金安全规范使用。

(责编：王震、高雷)

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