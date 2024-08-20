人民网北京8月20日电 （记者杨曦）今日，在自然资源部召开的8月份例行新闻发布会上，自然资源部国土测绘司副司长陈军表示，自然资源部坚持把构建美丽中国数字化治理体系、建设绿色智慧的数字生态文明作为测绘地理信息工作的重大实践要求和重大发展机遇，加快推进测绘地理信息事业转型升级。

一是丰富空间地理数据资源。1:5万及更小比例尺地形图实现对陆地国土全覆盖，1:500—1:1万系列比例尺地形图实现对陆地国土必要覆盖；建成系列空间地理数据库并定期更新，积累了海量数据资源。2022年以来，为了满足各方面对实景三维数据的旺盛需求，累计建设了约700万平方千米不同精细度的地形级、城市级、部件级实景三维模型，为美丽中国建设提供统一的时空基底。

二是建设全国卫星导航定位基准站“一张网”。统筹整合全国自然资源系统的3000多座卫星导航定位基准站，基本建成基于北斗的全国卫星导航定位基准站“一张网”，具备为各类测绘活动提供全国统一测绘基准服务的能力，服务支撑绿色智慧生活和北斗导航产业发展。

三是推动空间地理数据要素赋能。在支撑自然资源管理方面，发挥地理实体码的作用，推进“一码管空间”，全方位支撑自然资源业务数字化、智能化转型；组织开展季度遥感影像监测，助力耕地保护等。在支撑经济社会发展方面，着力培育应用场景，赋能政府管理决策，助力数字经济发展，服务百姓美好生活。印发了《关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知》，近期将会同国家数据局发布首批实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例。

陈军介绍，下一步，自然资源部将坚持“数据为王、应用为本、创新为要、安全为基”，以数据之治助力数字生态文明建设。

一是强化实景三维数据供给，夯实国家空间地理数据基础设施。建立新一代国家测绘基准体系，建设“地上下、陆海域、二三维”一体化的空间地理数据资源体系，并不断提升覆盖度、精细度、新鲜度、丰富度，以实景三维中国描绘现实世界的美丽中国。

二是培育应用生态，挖掘空间地理数据要素价值。激发应用需求，构建多维数字化应用场景，促进各类生产要素在时空上的快捷精准智能匹配和高效流通应用，支撑自然资源“一张网”、自然资源“一张图”、国土空间基础信息平台建设，支撑数字经济、低空经济、自动驾驶等产业发展。

三是统筹发展和安全，守牢测绘地理信息安全红线。强化测绘地理信息安全监管，建立数据分类分级保护制度，加工编制多尺度多类型的公众版测绘成果，促进北斗规模应用和地理信息产业繁荣。

(责编：杨曦、高雷)

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