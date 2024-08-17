本报记者 张 铁 龚仕建 高 炳

不到1年，自己的科技成果就从“书架”走上“货架”，这让西北工业大学副教授罗剑没有料到。

如今，他研发的薄膜铂电阻芯片已投产，今年产能预计达到800万个。在陕西，越来越多像罗剑这样的科研工作者奋斗在创业前沿，一批高精尖科技成果成功转化。

2020年4月，习近平总书记在陕西考察时强调，要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动经济高质量发展迈出更大步伐。2023年5月，习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时指出：“强化企业科技创新的主体地位，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，加快科技成果产业化进程。”党的二十届三中全会《决定》提出：“允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权，建立职务科技成果资产单列管理制度，深化职务科技成果赋权改革。”

陕西科教资源雄厚，拥有百余所高校、千余家科研机构、上百万名专业技术人才。深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，陕西从“改”字起笔、在“转”上聚力，激活创新的资源和潜能，加快科技成果产业化，助力科教优势转化为产业优势、发展胜势。

科技成果是国有资产，流失咋办？职务科技成果资产单列管理，不纳入国有资产保值增值管理考核范围，破解“不敢转”。创业影响科研，职称咋评？实施技术转移人才评价和职称评定，增设科技成果转化职称系列，破解“不想转”。转化资金从哪里来？横向科研项目结余经费可出资科技成果转化，破解“没钱转”。2022年3月，陕西启动“三项改革”试点，为创新鼓劲、搭台，让“好技术有了好出路”。

消除了科技成果转化中对国有资产流失的顾虑，凭借转化成果还能评职称，罗剑“卸下了包袱”，目前企业已完成两轮2600万元融资。

截至今年6月底，陕西“三项改革”试点单位增至156家，单列管理职务科技成果9.3万项，完成成果转移转化2.5万项，科研人员领办创办企业1572家，576人凭借成果转化贡献晋升职称。近日，陕西出台《关于全面深化科技成果转化“三项改革”的若干措施》，20条措施助力改革红利进一步释放。

以“三项改革”为牵引，陕西探索更多科技成果转化模式。

走进中国科学院西安光机所，“研究机构+科技金融+科技服务+科技平台+科技空间”的创新模式令人眼前一亮。“我们成立硬科技天使基金，打造科技服务体系，建设关键共性技术平台，打造硬科技企业社区，一体化解决资金、服务、测试、协同的问题，打通科研成果产业化全链条。”西安光机所党委书记孙传东说。

光子集成、飞秒激光精密智造、红外血管成像……西安光机所的创新，助力陕西千亿元级光子产业集群快速发展。

在陕西，西安光机所不是个例，一批高校、科研院所走出了自己独特的成果转化之路：西北有色金属研究院“科研、中试、产业化”同步发展，西安交通大学西部科技创新港建立“科学家+工程师”联合团队，陕西煤业化工技术研究院形成以企业为主体的科技产业化模式……“我们乐见各美其美、美美与共。”陕西省委科技工委书记、省科技厅厅长姜建春说。

政策红利释放科研创新活力，“秦创原”搭起干事创业舞台。2021年3月，陕西启动建设秦创原创新驱动平台，将其打造为全省最大的孵化器和科技成果转化“特区”。建平台、促转化、引人才、育企业、聚产业，在企业经营、市场拓展、资金融通、人才培育等方面为12万余家创新主体提供全方位服务，这一平台集聚创新要素、优化创新生态，正成为创新高地、创业热土。

“原”上风起，动能强劲。清华大学、三一重工、国中创投等知名高校、企业、投资机构在这里落地；脑机接口、农业无人车、DNA体检等“硬科技”在这里走上发展快车道。“今年3月，陕西出台了《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划（2024—2026年）》，要让秦创原更好地成为科技与产业间的‘摆渡人’。”陕西省委科技工委副书记兰壮丽说。

2023年，陕西攻克关键技术363项，填补国内空白22项，全省综合科技创新水平指数达71.72%、比2020年提高3.3个百分点。近3年来，陕西高新技术企业、科技型中小企业数量分别增长1.9倍和1.6倍，充满创新创造活力的科创体系正迸发勃勃生机。

《 人民日报 》（ 2024年08月17日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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