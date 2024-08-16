人民网北京8月16日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，日前，农业农村部、中国海警局联合发布《渔业行政违法行为名称规范》（以下简称《名称规范》）。

《名称规范》首次对现行27部涉渔法律法规规章进行全面梳理，归纳提炼出299种渔业行政违法行为名称，进一步推进渔业行政执法受理案件分类管理，规范渔业行政处罚案件办理，促进渔业行政执法活动标准化，提升渔业治理体系和治理能力现代化水平。

为方便各地准确理解适用，《名称规范》还对所列违法行为名称包含多个选择性行为或者行为对象、违法行为涉及不同法律之间关系、当事人存在多种违法行为等特殊情况下的适用规则进行了说明。

农业农村部表示，《名称规范》的颁布实施，将有力推进渔业行政执法信息化建设，提升执法办案科技支撑能力。

(责编：方经纶、吕骞)

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