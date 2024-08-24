人民网记者 王震

放宽市场准入限制，破除市场准入壁垒，中央再次释放强烈信号。

8月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善市场准入制度的意见》（以下简称《意见》）对外发布。这是中央层面首次专门就完善市场准入制度出台政策文件。

顶层设计进一步完善

《意见》明确了市场准入制度体系建设的目标要求：构建开放透明、规范有序、平等竞争、权责清晰、监管有力的市场准入制度体系。

党的十八大以来，党中央、国务院对实行统一的市场准入制度作出了一系列重要部署。2018年,市场准入负面清单制度全面实施,我国市场准入管理模式实现重大转变。

何为负面清单？即“非禁即入”，清单以外的行业、领域、业务等，各类经营主体皆可依法平等进入，政府不再审批。目前，市场准入负面清单已动态修订3次，市场准入负面清单事项从2018年的151项缩减到现行的117项，禁止许可事项压减约23%，“全国一张清单”管理模式全面确立。

如何进一步完善市场准入制度？此次《意见》明确了“施工图”，提出“完善市场准入负面清单管理模式”“科学确定市场准入规则”“合理设定市场禁入和许可准入事项”“明确市场准入管理措施调整程序”“加强内外资准入政策协同联动”等具体部署。

国家发展改革委经济研究所副所长郭丽岩表示，《意见》对加快完善市场准入制度主要任务、关键举措和组织保障进行了系统而全面的部署，将前期市场准入相关体制机制改革成果上升为制度性安排。

市场准入进一步放宽

党的二十届三中全会《决定》明确提出，完善市场准入制度，优化新业态新领域市场准入环境。

在国新办近期举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，多个政府部门释放出进一步放宽市场准入限制、破除市场准入壁垒的信号。

此次《意见》做出了具体部署，并强调抓好制度落实、强化组织实施。其中，就促进服务业、新业态新领域等市场准入环境提出优化举措：

——有序放宽服务业准入限制。对不涉及国家安全、社会稳定，可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务业行业领域逐步取消准入限制。对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制，优化养老、托育、助残等行业准入标准。

——优化新业态新领域市场准入环境。聚焦深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全、智慧轨道交通、现代种业等新业态新领域，分领域制定优化市场环境实施方案，推动生产要素创新性配置，提高准入效率。

——加大放宽市场准入试点力度。围绕战略性新兴产业、未来产业重点领域和重大生产力布局，以法规政策、技术标准、检测认证、数据体系为抓手，更好促进新技术新产品应用，选择重点地区开展放宽市场准入试点，分批制定和推出放宽市场准入特别措施。

郭丽岩表示，“市场准入十条”的重要时代特征，是完善与新质生产力更相适应的公平准入制度体系。以加快形成新质生产力为导向完善市场准入制度，前瞻性部署新业态新领域市场准入体系，能够为科技成果转化最大限度地松绑解缚。

对于《意见》提出的“有序放宽服务业准入限制”，郭丽岩认为，服务业是市场潜能最大的领域，进一步清理服务业准入环节的各类准入限制、市场壁垒，适时放宽服务业市场准入，有利于营造“敢投、能投、投得好”市场准入环境，从而有利于促进产业深度转型升级。

(责编：王震、高雷)

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