人民网记者 栗翘楚

服务贸易进出口总额近3.6万亿元，同比增长14%；知识密集型服务贸易发展向好；旅行服务增长迅猛……今年上半年，我国服务贸易呈现诸多亮点，释放诸多新意。

杭州海关所属杭州萧山机场海关关员引导国外旅客通过一体化智能闸机进行通关。周雨亮摄

近日，在杭州萧山国际机场，众多外国游客正在办理通关手续，他们中有不少人来到中国旅游或者研学。数据显示，今年上半年，杭州空港口岸累计出入境人员225.8万余人次，同比增长137.48%，其中入境外籍旅客近15.5万人次，包含免签入境外籍旅客4.53万人次，占比近三成。

东盟国家旅游团入境广西桂林144小时免签、59国人员入境海南30天免签、沿海省份外国旅游团乘坐邮轮入境15天免签……持续释放的政策红利成为外国游客说来就来游中国的“流量密码”，也成为中国不断扩大开放的“政策名片”。国家移民管理局统计，今年1至7月份，全国各口岸入境的外国人1725.4万人次，同比增长129.9%；签发口岸签证84.6万证次，同比上升182.9%。

业内专家表示，一方面，随着消费者信心的恢复，居民国际旅行意愿明显增强；另一方面，中国加强对旅游业的政策支持，促进旅行服务出口增长。据商务部数据统计，今年上半年，旅行服务进出口9617.1亿元，增长47.7%，为服务贸易第一大领域。

除旅行服务外，服务外包也是中国服务贸易的重要组成部分。据商务部数据统计，今年上半年，我国企业承接服务外包合同额12446.2亿元人民币（币种下同），执行额8480.9亿元，同比分别增长14%和14.6%。从业务结构看，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）执行额为1989.2亿元，同比增长12.6%。

商务部研究院研究员宋思源表示，随着转型升级加快，中国服务外包高质量发展路径愈发清晰。软件研发服务等服务外包传统优势领域保持较强增长动能，恰是中国服务外包整体发展基础稳固向好，呈现较强可持续发展动能的最好例证。

我国高水平开放再加码。8月19日召开的国务院常务会议审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，成为我国稳步扩大制度型开放的具体行动。

业内人士表示，展望未来，服务贸易行业的发展前景十分广阔。随着全球化和数字化的深入发展，服务贸易的市场规模将持续扩大。特别是随着数字技术的广泛应用，数字服务贸易将成为服务贸易的主力军，引领行业新一轮增长。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经