人民网北京8月21日电 （记者杜燕飞）中国电力建设企业协会日前发布的《中国电力建设行业年度发展报告2024》（以下简称《报告》）指出，2023年，全国电力建设投资明显增加，电源和电网工程建设均取得显著进展，新能源领域的投资增长尤为显著，新能源和调节型电源成为电源建设重心。预计到2030年，我国非化石能源发电装机占比接近70%。

《报告》指出，2023年，我国电力工程投资同比增长明显，全国主要电力企业完成投资15502亿元，同比增长24.7%。其中，电源工程建设投资10225亿元，同比增长37.7%，电网工程建设投资5277亿元，同比增长5.4%。全国风电、水电、太阳能发电等新能源投资占投资总额的79.2%，其中，风电投资同比增长36.9%，水电投资同比增长18%，太阳能发电投资同比增长50.7%。新能源成为电力建设投资重点，并保持较高增速。

发电装机容量持续增长。《报告》显示，截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长14%。其中，风电、水电、太阳能发电等新能源发电装机容量占比超过50%。2023年，全国新增发电装机容量37067万千瓦，同比增长86.7%。其中，风电、水电、太阳能发电新增发电装机容量30318万千瓦，占新增发电装机容量的81.8%，电源建设重心继续向新能源和调节型电源转移。

国内电网工程建设持续稳定发展。《报告》显示，截至2023年底，全国电网220千伏及以上输电线路回路长度为91.97万千米，同比增长4.6%。全国电网220千伏及以上输电线路公用变电设备容量为54.24亿千伏安，同比增长5.7%。

全球电力投资建设稳步推进，我国企业国际影响力和竞争力不断增强。根据《报告》，2023年，我国主要电力企业对外承包电力建设工程新签合同项目205个，合同额总计264.5亿美元。其中，亚洲和非洲占比较高，分别为59%和23.9%。

在此背景下，《报告》显示，2023年，全国电力建设企业（电力勘测设计企业、火电、水电和送变电施工企业、电力监理企业、电力调试企业）营业收入合计11133亿元，新签合同额合计32740.5亿元；全国电力建设企业净利润325.9亿元，同比增长24.6%。

展望未来，《报告》认为，随着非化石能源发电比重的持续提升，风电、光伏等可再生能源将成为新增电源的主体。预计到2030年，我国非化石能源发电装机占比接近70%，风电、太阳能发电量占全国发电量的比重也将显著提高。水电、核电等清洁能源也将得到有序开发，形成多元化、均衡分布的能源结构。

《报告》指出，当前，以BIM、云计算、大数据、人工智能等为代表的新技术已经广泛应用于电力工程领域，智能建造、智能运维、智能检测等新技术不断涌现。这些技术的应用不仅提高了工程项目的质量和效率，还将进一步推动电力企业的数智化转型。未来，电力行业将更加注重数字基础设施建设和产业数字化发展，以支持电力生产和消费的持续增长。

《报告》同时认为，电力建设行业将继续加强科技创新和技术攻关，提升科技自立自强水平。在高效清洁发电技术、智能电网构建、储能技术创新、新能源并网技术以及节能减排技术应用等方面，将不断取得新进展。自动化与机器人技术的应用也将进一步提升电力建设行业的生产效率和质量水平。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经