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珠江流域韩江发生2024年第6号洪水

2024年08月20日20:26 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受近日强降雨影响，珠江流域韩江出现涨水过程。8月20日16时35分，韩江干流三河坝水位站水位涨至42.01米，超过警戒水位（42.00米）0.01米，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“韩江2024年第6号洪水”。

今年入汛以来，珠江流域已出现13次编号洪水，数量为1998年有编号洪水统计以来最多，流域内四大主要江河全部出现编号洪水，其中西江4次、北江2次、东江1次、韩江6次。

据水利部预测，8月下旬，珠江流域韩江可能发生超警洪水，福建、广东等省的部分中小河流可能发生超警以上洪水。

8月20日上午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商，研判8月下旬汛情发展态势，对韩江等洪水防御作出具体安排。

李国英强调，当前仍处于主汛期，要持续保持主汛期的思想状态和工作机制，坚决杜绝麻痹思想、松懈行为，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，弦不松、意不疏，全力以赴继续做好主汛期洪水防御工作。

据了解，水利部将继续紧盯雨情水情汛情，加强监测预报预警和会商研判，指导督促地方落实落细各项防御措施，确保人民群众生命财产安全。

(责编：杨曦、高雷)
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