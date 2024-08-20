欧阳易佳

8月20日，自然资源部召开新闻发布会，发布《自然资源部关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见》(以下简称《实施意见》)。

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

优化国土空间规划 实现美美与共

国土是生态文明建设的空间载体。《实施意见》指出，健全国土空间规划体系，推动构建主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。

自然资源部空间规划局副局长苗泽表示，国土规划联系着民生邦本、划定了“美丽中国”的坚实底线。在严格落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等国土空间开发保护底线基础上，引导各地立足比较优势有序发展，实现各美其美、美美与共。

苗泽介绍，通过优化城乡功能布局和空间格局，健全城市规划体系，加快构建区域协调、城乡融合、陆海统筹的空间格局。聚焦“绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效”总目标，推动城市高质量发展。

如何画出美丽中国的“数字底图”？苗泽表示，要构建国土空间规划“一张图”系统，推进“可感知、能学习、善治理、自适应”的智慧国土空间规划建设，提高治理效率，构建数字化治理体系。

构建保护治理大格局 覆盖“山顶海底”

保护自然生态系统，建设天蓝、地绿、水清的美好家园是美丽中国建设的重要任务。《实施意见》指出，开展“大美自然”建设重大行动，健全山水林田湖草沙一体化保护和系统治理机制。

自然资源部生态修复司副司长李建中介绍，“十三五”以来，部署实施的山水林田湖草沙一体化保护和修复工程治理面积超过1亿亩，历史遗留废弃矿山生态修复480万亩，整治修复海岸线近1680千米、滨海湿地超过75万亩，红树林地面积已增长至45万亩。

“建设‘大美自然’还要从四个方面务实推进。”李建中介绍，一是围绕国家生态安全屏障实施重大行动；二是科学规范实施生态保护修复；三是完善生态保护修复制度机制；四是深化生态保护修复领域国际合作。通过做强做亮“中国山水工程”品牌，传播生态文明建设的中国智慧和中国方案。

理顺能源资源产业链 推进“绿色勘查”

《实施意见》提出，推动能源和重要矿产资源增储上产，大力推进新一轮找矿突破战略行动，推动完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。

自然资源部地质勘查管理司副司长杨尚冰表示，地质勘查是矿产资源开发利用产业链的源头，在实际工作中，必须正确处理好地质找矿与生态环境保护的关系。

“党的十八大以来，我们部署了95个绿色勘查示范项目。发布《绿色地质勘查工作规范》行业标准，开展培训和推广，提升地质勘查作业的生态环境保护水平。”杨尚冰介绍，近日，自然资源部和国家林草局联合印发《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》，加快推进绿色勘查工作。

杨尚冰说，“下一步，我们将继续完善标准规范，提升管理水平，深入推进绿色勘查工作，在高水平环境保护中更高质量、更高标准推进地质勘查工作，找大矿、找好矿、找国家急需的矿，为保障国家能源资源安全，做出更大贡献。”

搭建数字化治理体系 测绘“时空基底”

《实施意见》指出，提升自然资源数字化治理能力。加快测绘地理信息事业转型升级，加强实景三维中国建设，建立新一代国家测绘基准体系。

为空间地理数据资源“增砖添瓦”。自然资源部国土测绘司副司长陈军介绍，2022年以来，为了满足各方面对实景三维数据的旺盛需求，累计建设了约700万平方千米不同精细度的地形级、城市级、部件级实景三维模型，为美丽中国建设提供统一的时空基底。

推动测绘数据多维度“转型升级”。陈军表示，通过统筹整合全国自然资源系统的3000多座卫星导航定位基准站，基本建成基于北斗的全国卫星导航定位基准站“一张网”。“目前具备为各类测绘活动提供全国统一测绘基准服务的能力，服务支撑绿色智慧生活和北斗导航产业发展。”

让空间地理数据要素“一码通行”。陈军介绍，在支撑自然资源管理方面，发挥地理实体码的作用，推进“一码管空间”，全方位支撑自然资源业务数字化、智能化转型；组织开展季度遥感影像监测，助力耕地保护等。

“数据为王、应用为本、创新为要、安全为基。”陈军表示，下一步，将加快推进实景三维中国建设，以数据之治助力数字生态文明建设。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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