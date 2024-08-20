人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财政部将开展2024年到期续作特别国债发行

2024年08月20日15:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月20日电 （记者王震）据财政部网站消息，财政部将于8月29日开展2024年到期续作特别国债发行。财政部有关负责人就此接受了记者采访。

该负责人介绍，2007年，经国务院同意和全国人大常委会批准，财政部发行了1.55万亿元特别国债，作为中国投资有限责任公司的资本金来源。期限主要为10年、15年，2017年起陆续到期。2017年和2022年上述部分特别国债到期时，财政部向有关银行定向发行特别国债偿还。对于2024年8月29日即将到期的4000亿元特别国债，财政部将延续以前年度做法，继续采取滚动发行的方式，向有关银行等额定向发行2024年到期续作特别国债，所筹资金用于偿还当月到期本金。

2024年到期续作的4000亿元特别国债将在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，期限品种包括10年期3000亿元，15年期1000亿元。发行过程不涉及社会投资者，个人投资者不能购买。2024年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行，仍与原有资产负债相对应，不增加财政赤字。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部将开展2024年到期续作特别国债发行
　　人民网北京8月20日电 （记者王震）据财政部网站消息，财政部将于8月29日开展2024年到期续作特别国债发行。财政部有关负责人就此接受了记者采访。…
财经观察：重大项目建设提速 政府投资带动效应持续释放
　　人民网北京8月20日电 （焦磊）前不久，在夏日的兰合铁路洮河大桥施工现场，一片热火朝天的建设景象。随着3号墩最后一方混凝土浇筑完成，这座西北地区跨度最大铁路钢筋混凝土拱桥主墩全部封顶，为顺利完成桥梁整体建设任务奠定了基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部