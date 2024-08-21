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推动经济向“新”而行 国企加大科技与产业融合发展

人民网记者 杜燕飞
2024年08月21日09:46 | 来源：人民网
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前不久，辽宁省举办了首届国有企业“星火”创新创意大赛，聚焦全产业链先进技术创新和实践应用，吸引341家国企的近800个项目参赛。

这是国有企业加大科技与产业创新融合发展的缩影。自国有企业改革深化提升行动以来，多地国资委出台了一系列政策，强化国有企业科技创新主体地位，加大培育壮大战略性新兴产业和未来产业。

北京市国资委表示，国有企业要加快健全有利于促进原始创新、发展战略性新兴产业和激发人才活力的制度机制，强化企业创新主体地位，支持行业领军和专精特新等重点企业深化改革形成突破性系列举措，不断以科技创新开辟新赛道，培育新动能。

甘肃省国资委表示，加快发展壮大战略性新兴产业。因企制宜、因业施策科学布局新兴产业和未来产业，提升资源保障能力和供应链安全水平，提升新能源及装备制造产业规模。

浙江省国资委表示，国有企业要聚焦原创技术策源，加大原创技术研发投入，加快重大创新平台打造，做好创新领军型企业培育，进一步强化引领性科技攻关。加大考核激励力度，用好容错免责机制，进一步创新改活体制机制。

“当前，以国有企业改革深化提升行动为契机，实施一揽子对发展新质生产力的支持政策，对企业推进科技创新、发展新兴产业给予考核加分和利润加回，今年超过80%的国有资本经营预算用于支持企业科技攻关、产业升级，并且累计对25万名关键人才和科研骨干实施了股权分红激励，形成了协同推动新质生产力发展的强大合力。”国务院国资委副主任王宏志近期在国新办举行的新闻发布会上说。

国务院国资委此前召开的地方国资委负责人研讨班强调，要大力推动科技创新和产业创新深度融合，加快发展新质生产力，强化国有企业科技创新主体地位，以更大力度强化科技创新、培育壮大战略性新兴产业和未来产业、推动传统产业高端化智能化绿色化发展，更好助力现代化产业体系建设。

中国企业研究院首席研究员李锦表示，国有企业高质量发展，最主要的就是要提高企业核心竞争力、增强核心功能。从增强核心功能考虑，完善科技创新机制，更好地服务实现高水平科技自立自强；优化国有经济布局，更好促进现代化产业体系建设；强化重点领域保障，更好支撑国家战略安全。

业内人士表示，自国企改革深化提升行动以来，通过体制机制创新激发企业活力，将推动国有经济布局优化和结构调整，更加聚焦于增强国有企业核心功能、提高核心竞争力以及发展战略性新兴产业和未来产业等方面。

“我们将加快健全有利于原始创新、有利于发展战略性新兴产业、有利于激发人才活力的制度和机制，弘扬优秀企业家精神和科学家精神，推动组织结构、经营机制、管理体系变革，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。”王宏志说。

(责编：方经纶、高雷)
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