本报记者 杜海涛 欧阳洁 罗珊珊

进一步全面深化改革、推进中国式现代化，做好经济工作至关重要。

洞察时与势，把握主动权。习近平总书记深刻指出：“我们要坚定发展信心，保持战略定力，积极主动应对问题和挑战，用实实在在的高质量发展成效唱响中国经济光明论。”

看准了就抓紧干，能多干就多干一些，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性——

印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，系统部署加快经济社会发展全面绿色转型，全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化；

制定《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，部署实施新一轮农业转移人口市民化行动等4项重大行动；

出台《关于促进服务消费高质量发展的意见》，围绕挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费等6个方面，提出20项重点任务；

…………

紧紧围绕党的二十届三中全会作出的战略部署，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，因地制宜发展新质生产力，稳定市场预期，增强社会信心，形成推动高质量发展的强大动力，坚定不移朝着实现全年经济社会发展目标迈进。

要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力

高质量发展是新时代的硬道理。

习近平总书记指出：“要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力”“各地要坚持从实际出发，先立后破、因地制宜、分类指导”。党的二十届三中全会《决定》提出，“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”。

细数各地的下半年工作清单，“新质生产力”是重中之重。

7月25日，四川省发布《关于促进核医疗产业高质量发展的意见》，全力打造世界级核医疗产业发展高地；

8月5日，河南省财政厅印发《河南省天使投资引导基金实施方案》，设立总规模为30亿元的天使投资引导母基金，重点支持科技成果转化；

8月6日，广东省人大常委会发布《广东省科技创新条例》，围绕基础研究、技术攻关、成果转化、科技金融、人才支撑全过程创新链谋篇布局……

循“新”出发，向“新”而行。面对新一轮科技革命和产业变革，各地立足自身技术实力和产业基础优势，聚焦关键环节，因地制宜发展新质生产力，塑造发展新动能新优势。

——着眼“新”，培育壮大新兴产业和未来产业。

8月8日，世地新能源光伏接线盒项目一期投产仪式在江苏泰州市海陵区新能源产业园区举行，项目计划分两期进行建设，总投资30亿元，一期总投资20亿元。全面达产后，将成为全球最大的光伏组件接线盒生产基地。

“在地方政府的大力支持下，项目进度比预期加快了两个月左右。”世地光伏科技（泰州）有限公司总经理刘国筛介绍。泰州市围绕加快构建现代化产业体系、培育发展新质生产力，以更大的力度推动项目招引、加快项目建设、优化项目服务，为推动项目建设“加速跑”打下坚实基础。

培育壮大战略性新兴产业和未来产业是发展新质生产力的重要阵地，也是推动高质量发展的应有之义。

北京高级别自动驾驶示范区扩围提升，智能交通的未来在这里描画；在湖北武汉，从中国光谷出发，一条联动武汉、鄂州等地的“光谷科技创新大走廊”越走越宽……

工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，要继续用好国内大市场和丰富应用场景，系统推进技术创新、规模化发展和产业生态建设，培育一批生态主导力强的领军企业，形成更多能够引领产业升级的新兴支柱产业。

——发力“改”，运用新技术改造提升传统产业。

传统产业是现代化产业体系的基底，也是我国制造业发展的基本盘。

走进山东统一陶瓷科技有限公司工厂，中控大屏上，废气排放量、耗电量、产能等信息实时更新。通过对窑炉、干燥窑和施釉系统等进行数字化改造升级，统一陶瓷大大提高了产能，用电量减少20%。

立足本地优势，升级传统产业：依托成熟的焦炉煤气制甲醇技术和产业基础，山西晋中加快构建千亿级甲醇全链条经济；抢抓大规模设备更新改造机遇，辽宁鞍山支持工业企业扩产增能调品，生产设备向高端化延伸……

工业和信息化部有关负责人表示，要瞄准高端化、智能化、绿色化、融合化方向，支持制造业新型技术改造城市试点，实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，让传统产业“老树发新芽”，使之成为形成新质生产力的重要载体。

——锚定“强”，大力推进高水平科技自立自强。

科技创新是发展新质生产力的核心要素。党的二十届三中全会提出构建支持全面创新体制机制，把深化科技体制改革摆在重要位置。

从推进科技创新央地协同，到统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，科学技术部进一步明确改革重点举措。

科学技术部党组书记、部长阴和俊表示，科技部将锚定2035年建成科技强国的奋斗目标，以高水平科技自立自强为主线，强化战略规划、政策措施、科研力量、重大任务、资源平台、区域创新等六方面统筹，推动科技改革发展实现新的更大突破。

以提振消费为重点扩内需，着力点要更多转向惠民生、促消费

内需是中国经济发展的基本动力，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。

习近平总书记指出：“必须大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。”“加快培育完整内需体系”，写入党的二十届三中全会《决定》。

7月30日召开的中共中央政治局会议强调“深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力”，要求“以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费”。

8月1日晚，位于四川省乐山市峨眉山下的《峨眉·仙侠云集》大型文旅项目正式亮相，来自全国各地的上万名游客涌入这一综合性旅游特色街区。在这里，游客可以欣赏包括舞蹈、杂技、戏剧等在内的23个演艺节目，也可以身着古装进行沉浸式游玩，参与互动项目，品尝各式美食。

该项目运营公司企划总监陈寒雨对项目充满信心：“看到文旅市场火热升温，我们相信通过不断打造旅游新产品，构建消费新场景，年内一定可以完成接待游客50万人次的目标。”

面对复杂多变的国内外形势，各地区各部门继续立足国内、依托国内超大规模市场优势，深入挖掘内需潜力，以提振消费为重点扩大国内需求，持续增强内需对经济发展的支撑作用。

政策有力，消费全面恢复基础不断巩固——

“以旧换新政策出台有效拉动了店里的销量。7月下旬，购车的客人更多了。‘金九’汽车传统销售旺季马上到了，我们对市场充满信心。”8月7日上午，在广汽埃安第一体验中心，销售经理吕健玲忙碌地接待前来选车试驾的消费者。

消费品以旧换新是今年消费市场的一大亮点。近期，国家发展改革委、财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，在消费品以旧换新方面，直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，支持地方自主实施消费品以旧换新。

“我国居民消费潜力有序释放，消费市场总体保持增长态势。”国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕介绍，有针对性地加大对消费品以旧换新支持力度，相信一定会对下半年消费市场产生积极正向拉动作用，更好满足人民群众对高品质生活的需求。

项目带动，投资平稳增长态势持续——

7月9日，在黄河中游碛口至禹门口河段，挖掘机挥舞铁臂，导流洞支洞掘进施工，黄河干流控制性骨干工程——古贤水利枢纽工程正式进入建设阶段。作为“十四五”规划102项重大工程之一，古贤工程建成后，将充分发挥防洪减淤、供水灌溉、发电降碳、生态保护等综合效益。

能源、水利、交通等基础设施建设步履铿锵，一批重大项目刷新进度；鼓励民间投资的政策持续落地显效，民间投资意愿和能力不断恢复；新动能新优势不断塑造，带动高技术产业投资快速增长，为经济下一阶段增长提供更多支撑。

国家统计局相关负责人介绍，要继续着力扩大有效益的投资，持续有力推进“十四五”规划重大工程项目建设，加快推进传统产业改造升级，扎实推动大规模设备更新，实施好政府和社会资本合作新机制，不断激发民间投资活力。

蓄能挖潜，乡村全面振兴扎实推进——

正是玉米收获时节，山东省庆云县尚堂镇种粮大户刘国强新收获的金灿灿的玉米铺满晒场：“高标准农田经过改造提升，旱能灌、涝能排，玉米穗子大，籽粒饱，产量连年增产，明年要把种植规模扩大到200亩。”

7月31日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，勾画未来五年推进新型城镇化建设新的蓝图。

从消费看，农业转移人口在城市实现稳定就业居住后，工资水平和收入增长预期将会提高，同时将能享受更好的公共服务，消费意愿和消费能力将会提升，消费结构和生活品质也将升级。据测算，我国城镇化率提高1个百分点，每年可以新增2000多亿元的消费需求。

从投资看，新型城镇化能够有效带动市政公用、公共服务等方面的投资以及居民住房等领域投资。初步测算，我国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿元规模的新增投资需求。

加大制度型开放力度，塑造更高水平开放型经济新优势

开放是中国式现代化的鲜明标识。

习近平总书记指出：“只有开放的中国，才会成为现代化的中国。”“持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，塑造更高水平开放型经济新优势。”党的二十届三中全会《决定》提出：“建设更高水平开放型经济新体制。”

面对复杂严峻的国内外形势，各地区各部门将持续扩大高水平对外开放，推动产业链供应链国际合作，增强国内国际两个市场的联动效应，为中国式现代化厚植强大物质基础。

活力“旺”，培育外贸发展新动能——

8月6日，苏州举办了一场海关高级认证（AEO）企业颁证仪式，20家外贸企业获得认证。“获得海关AEO认证的企业可享受减少监管频次、优先查验等便利措施，通关效率极大提升。”苏州大田物流仓储有限公司物流经理寿挺说。

苏州海关关长刘杨武表示，苏州海关将聚焦重点支柱产业，加大新动能分布企业培育力度，优化新贸易方式适配标准，持续提升AEO企业含金量，助力企业拓展海外市场。

多措并举推动外贸质升量稳：商务部、中国人民银行、金融监管总局等部门7月12日联合印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，形成支持跨境贸易和投资高质量发展的更大合力；中国贸促会实施“千团出海”行动，帮助企业拓展国际市场……

海关总署副署长赵增连表示，将构建更加高效、更加公平的新型海关监管机制，做到既“放得活”又“管得住”，以信用监管、风险分级、分类管理为前提，统筹“改革+科技”，实施智慧化监管。

磁力“足”，促进利用外资企稳回升——

8月7日，外商独资公募基金公司——安联基金发布招募说明书，正式推出了首只面向中国市场投资者的公募基金，于8月12日公开发售。看好中国市场机遇，今年贝莱德基金、路博迈基金、富达基金等多家外资公募积极推出新产品。

从支付、出行到住宿，进入下半年，各部门持续优化营商环境，增强中国市场磁吸力。商务部等部门联合印发《关于服务高水平对外开放 便利境外人员住宿若干措施的通知》；工业和信息化部发布《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》，提出要进一步试点扩大增值电信业务开放……

中国贸促会7月26日发布的《2024年第二季度中国外资营商环境调研报告》显示，今年二季度，受访外资企业对中国营商环境满意度总体较高，超九成受访外资企业对“市政公用基础设施报装”“获取经营场所”“市场准入”等7项指标评价“满意”以上。

商务部党组书记、部长王文涛表示，尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求，合理缩减外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。简而言之，将做好负面清单的“减法”、优化营商环境的“加法”，让外资企业安心、放心、有信心。

物流“畅”，高质量共建“一带一路”——

8月5日，一批16.82吨泰国榴莲通过澜沧江—湄公河国际航运抵达云南西双版纳关累港口岸，经昆明海关监管放行后，发往国内抢“鲜”上市。7月29日，关累港口岸进境水果指定监管场地通过验收并投入使用，更多来自老挝、泰国等东盟国家的优质水果，可以选择从水路运输进境，澜湄流域物流通道更加畅通。

联结“一带一路”的立体互联互通网络加快构建。

7月19日，重庆海关公布，国务院已于近日正式批复同意重庆港水运口岸扩大开放万州新田港区、涪陵龙头港区、江津珞璜港区，为重庆打造内陆开放综合枢纽注入新动能；

8月1日，新疆南航进出口贸易有限公司公用型保税仓库通过乌鲁木齐海关审批，成为新疆航空口岸首个公用型保税仓库，为中国（新疆）自由贸易试验区开展保税维修业务奠定基础……

商务部表示将完善推进高质量共建“一带一路”机制，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目，建设“丝路电商”合作先行区，高质量建设境外合作园区，把“一带一路”打造成造福各方、惠及世界的“幸福路”。

进一步保障和改善民生，防范化解重点领域风险

中国式现代化，民生为大。

习近平总书记指出：“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，抓改革、促发展，归根到底就是为了让人民过上更好的日子。”党的二十届三中全会《决定》明确“在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务”。7月30日召开的中共中央政治局会议强调：“要加大保障和改善民生力度。”

就业优先，织密织牢社会保障网——

就业是最基本的民生。面对复杂严峻的国内外形势，各地区各有关部门进一步制定实施一系列政策举措促进就业，织牢扎密社会保障网。

河北发布就业创业政策清单；江苏加大数字经济人才培养，搭建智慧就业服务平台；广东推动支持公共就业服务下沉，支持建设5个省级标准化零工市场……一项项稳就业举措，让百姓获得感更加充实，也为产业发展积蓄更多优秀人才。

悠悠民生，健康最大。8月1日，国务院办公厅发布《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，首次对连续参保给出激励政策，放开放宽参保户籍限制，进一步扩展职工医保个人账户共济范围。更多群众享有公平可及的健康服务，就医获得感、幸福感和安全感不断增强。

保护环境，打好污染防治攻坚战——

良好生态环境是最普惠的民生福祉。每周六清晨，土生土长的贵阳人颜春艳都会带着儿子沿着南明河跑步：“南明河变化大，之前河水总是时清时浊，尤其到了每年雨季，雨天过后味道十分难闻。现在南明河又回到我小时候的样子，孩子很喜欢观察南明河岸的植物和鸟类。环境变好了，幸福感也提升了。”

生态环境部相关负责人介绍，将全面准确落实精准、科学、依法治污要求，不断提高生态环境治理现代化水平，以更高标准谋划和推进生态环境保护工作。

防范风险，让百姓住有所居——

随着装修团队一批批进场，湖南湘江新区绿地·麓云国际小区越来越热闹。“新区住建部门全程跟踪小区交房情况，让我们很放心。”业主段祖荣对即将开始的新居生活充满期待。湖南湘江新区成立项目保交付工作专班，对项目交房进行全方位监督和指导，邀请业主代表参与资金的全程全额监管。

“下半年，我们将进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，抓紧推动后续批次‘白名单’项目融资落地工作，完善配套制度，督促金融机构在有效防范风险的前提下，积极支持满足房地产项目和企业的合理融资需求。”金融监管总局相关部门负责人介绍。

保持战略定力，坚定发展信心。更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，深入挖掘内需潜力，持续扩大高水平对外开放，不断增强新动能新优势，切实保障和改善民生，我们一定能够完成全年经济社会发展目标任务。“中国号”巨轮必将沿着高质量发展航道，劈波斩浪，笃定前行。

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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