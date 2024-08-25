本报记者 马跃峰 程 焕 陈隽逸

贵州磷化集团沙坝土矿中心控制室大屏幕上，深达地下400米的作业面运行实况一览无余。矿长杨杰介绍：“我们利用人工智能算法解决开采难题，在多个生产环节实现了自动化，传统的矿山工人则通过技能培训，不断补充到延伸的产业链中。”

在贵州，数据作为新型生产要素，正快速融入生产、分配、流通、社会服务管理等环节。作为首个国家大数据综合试验区，贵州在建、投运重点数据中心47个。

2021年2月，习近平总书记到贵州考察调研，希望贵州“在实施数字经济战略上抢新机”。2022年1月，《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》印发，赋予贵州“数字经济发展创新区”战略定位。

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，贵州奋力抢新机，聚焦算力、赋能、产业三个关键，充分释放数据要素价值，扎实推进数字经济发展创新区建设，促进数字经济和实体经济深度融合。

夯实算力底座，瞄准智算赛道——

在先发优势基础上，贵州着力推动数据中心从“以存为主”向“算存一体、智算优先”升级，已成为全球布局大型和超大型数据中心数量领先的地区之一。

贵州中云数据服务有限公司数据中心内，一台台服务器高速运转，与此同时，江苏一家科技企业调用贵州设备，进行影片特效渲染。顺应国家“东数西算”战略，贵州建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，部署智算芯片10余万张，形成了超40EFLOPS（EFLOPS指每秒百亿亿次浮点运算次数）的算力规模。

今年5月，新版贵州枢纽算力调度平台上线。“我们着力搭建公平、透明的算力交易平台，让算力提供方、需求方像叫网约车一样，高效对接。”贵州省算力科技有限责任公司副总经理魏伟介绍，平台目前已汇聚算力产品102个，完成算力交易27.87亿元。

赋能场景应用，助力数实融合——

进一步释放数据价值，贵州聚焦工业转型、智慧城市、数字乡村、全域旅游、公共服务5个重点领域，推动人工智能大模型场景创新应用。

贵州黄牛产业集团开发的数字运营管理平台，覆盖繁育、饲喂、销售等全产业链。2023年，这套系统被免费分享给83家合作企业，得益于此，大方县肉牛养殖户汪文芳家的养殖成本降低5%以上。“这么多牛都有‘电子身份证’，吃多少料、哪天可出栏，打开电脑看，明明白白的。”

“万企融合”大赋能行动，带动贵州3万多家企业上“云”、用“云”。2023年，贵州大数据与实体经济深度融合发展水平达到46.5，较2020年增长13.1%。“我们从各行业遴选龙头企业，培育行业大模型生态，形成一批低成本、可复制的解决方案。”贵州省大数据发展管理局局长景亚萍介绍，强化政策、资金、技术等多元支持，通过“龙头企业建平台、中小企业用平台”机制，推动全产业链式转型升级。

聚力改革创新，培育产业生态——

数据要素市场化配置改革持续推进。贵州从完善数据基础制度做起，出台一系列政策法规，形成了公共数据授权运营、数据要素登记、评估等制度和标准规范。

贵阳大数据交易所积极创新数据交易模式，在提供交易平台的同时，开展线上市场准入、合规登记、评估定价等服务。2023年，南方电网贵州电网公司通过贵阳大数据交易所购买气象服务产品，精准掌握气温、降雨等监测和预报数据，有效降低了高压线积冰风险。

贵阳大数据交易所董事长陈蔚说，通过发放数据要素登记凭证、研发数据产品交易价格计算器等探索，数据交易的确权、定价等难题得到化解，“截至目前，今年新增交易额25.82亿元，已经超过2023年全年。”

今年2月，贵州发放算力券，企业购买省内算力服务或数据交易产品，可按合同成交额的3%获得返现或抵扣实物，截至7月底已发放128张，合同金额超20亿元。

加快谋篇布局，培育核心竞争力。眼下，贵州正以“链式发展”壮大特色数据产业规模，打造数据中心、智能终端、数据应用3个千亿元级产业集群，以更大范围、更高水平推进大数据创新应用。

党的二十届三中全会《决定》提出，加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。贵州省委书记徐麟表示，深入学习贯彻全会精神，贵州将奋力抢占智算、行业大模型培育、数据训练“三个制高点”，以人工智能为重点培育新质生产力，高质量建设数字经济发展创新区。

《 人民日报 》（ 2024年08月25日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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