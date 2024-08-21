人民网记者 王绍绍

汽车、家电“以旧换新”，发放促消费优惠券，绿色家电下乡……在一系列政策支持的背景下，国内绿色消费市场焕发活力。

近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》），首次对“绿色消费”进行了系统部署。其中明确，优化政府采购政策，拓展绿色产品采购范围和规模；支持有条件的地区通过发放消费券、绿色积分等途径，鼓励企业采取“以旧换新”等方式，引导消费者购买绿色产品；鼓励用户扩大绿色能源消费等。消费市场“绿”意涌动，为经济发展蓄势赋能。

各地拿出真金白银，促进消费市场扩容提质，“以旧换新”正在掀起绿色消费热潮。

河南郑州提升汽车“以旧换新”补贴标准，购买新能源乘用车补2万元、购买燃油乘用车补1.5万元，激发消费者更新换代汽车的积极性；重庆璧山通过政府补贴和企业同步叠加价格让利、现金补贴、售后服务抵扣券等优惠活动，在全区范围内开展汽车、家电“以旧换新”和家装厨卫“焕新”，促进市民消费提质升级。

山东“夏日消费季”通过提高汽车报废更新补贴标准，家电“以旧换新”扩大补贴范围、提高标准，推出乘用车置换更新、家装厨卫“焕新”、电动自行车以旧换新等政策，统一兑付标准，缩短消费者从提出申请到拿到补贴的时间，让消费“热”起来。

“‘以旧换新’不单是换新一件产品，也是更换一种生活方式。”业内专家表示，低碳生活可以由“以旧换新”这样的惠民行动传递至千家万户，将绿色环保的生活方式付诸行动。

随着“双碳”理念深入人心，为碳足迹做核查、定标识，实现可溯源让现有产业“绿色可循”。此前发布的《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）的通知》提到，加强产品碳足迹碳标识标准建设。

在上海，一个绿色的“小脚印”，悄悄地被印在了中国出口欧盟的部分机电产品上，打开手机扫一扫，就能实现产品碳足迹的可见、可溯、可认；在山西太原，国网太原供电公司对“鱼菜混养”基地的用能数据、土壤数据、环境数据进行实时监测，实现碳足迹监测与管理，助力基地碳减排，提高农作物产量；在贵州，乳业的降碳正在向“链”的方向纵深推进，减碳已不局限于车间，通过“精准测算标碳—饲喂源头减碳—养殖过程降碳—粪污处理固碳—种养结合消碳”的循环方式，牧场实现变废为宝，促进农业的可持续发展。

绿水青山就是金山银山，我国正以经济的“含绿量”提升发展的“含金量”，推动绿色低碳发展不断取得新进展。《意见》提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右。

“绿色发展是高质量发展的底色，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现经济社会高质量发展的关键环节。”业内专家建议，为进一步推动绿色低碳转型，加快形成绿色生产方式和生活方式，培育高质量发展的绿色底色，需要在多个方面持续用力。

“以‘双碳’工作为引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，把绿色发展理念贯穿于经济社会发展全过程各方面。”上述专家指出，应完善相关机制，协同推进国内产业升级，向高端化、智能化、绿色化发展，为推进我国经济社会绿色低碳发展，以高品质生态环境支撑高质量发展提供良好的政策基础。

根据《意见》部署，下一步，绿色转型政策体系仍将进一步完善。例如，在财税政策方面，积极构建有利于促进绿色低碳发展和资源高效利用的财税政策体系，落实相关税收优惠，完善绿色税制。金融工具方面，延长碳减排支持工具实施年限至2027年年末，研究制定转型金融标准，积极发展绿色股权融资、绿色融资租赁、绿色信托等金融工具。

(责编：王仁宏、高雷)

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