人民网北京8月21日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局官网获悉，为全面系统反映2023年度全国市场监管部门价格监督检查和反不正当竞争（规范直销与打击传销）执法工作情况，近日，市场监管总局发布中英文版《中国价格监督检查和反不正当竞争执法年度报告（2023）》（以下简称《报告》）。

据了解，此次发布的《报告》主要包括工作综述、价格监管执法、收费监管执法、反不正当竞争执法、规范直销执法、禁止传销执法、地方工作以及大事记等。

《报告》指出，2023年，全国各地市场监管部门始终秉持“监管为民”理念，围绕稳增长、稳就业、稳物价，扎实做好价格监督检查和反不正当竞争各项工作，有效维护市场秩序，保障群众合法权益，助力经济运行回升向好，维护社会稳定，取得新成效。

《报告》显示，全年各级市场监管部门共查办涉企收费违法案件2401件，罚没金额4.3亿元，退还企业金额21.6亿元；查办各类不正当竞争案件12496件，罚没金额5.82亿元。

(责编：郝帅、高雷)

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