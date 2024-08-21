人民网北京8月21日电 （记者赵竹青）在19日举行的中国（北京）国际工程机械、建材机械及矿山机械展览会（简称BICES 2025）新闻发布会上，中国工程机械工业协会会长苏子孟介绍了2024年上半年工程机械行业的运行情况。他表示，尽管面临国内房地产行业持续下降等诸多因素的影响和国际市场环境变化，工程机械行业依然保持了总体平稳的发展态势，高质量发展扎实推进，高端化、智能化、绿色化发展成果丰硕。

苏子孟表示，2024年上半年，我国工程机械进出口贸易额为271.34亿美元，同比增长3.13%。其中进口额12.97亿美元，同比下降1.65%；出口额258.37亿美元，同比增长3.38%。贸易顺差245.4亿美元，同比增加8.67亿美元。

具体来看，上半年行业主要产品销量呈现底部趋稳特征。上半年纳入协会统计的十二大类主要产品国内外累计销售96.89万台，同比增长4.58%；其中，国内销售累计59.71万台，同比增长0.31%；出口累计37.17万台，同比增长12.3%。十二大类主要产品出口中有十类实现正增长，其中摊铺机增幅89.5%。

值得关注的是，行业向高端化、智能化、绿色化转型持续加快。据协会统计，以电动装载机、叉车、升降工作平台等为代表的电动工程机械增长显著，2024年上半年电动装载机累计销售5114台，同比增长361%；电动叉车上半年销售468557台，比去年同期增长24.2%，占叉车总销售量的70.8%；升降工作平台电动率超过90%。随着电池、电驱和控制系统研发制造能力的大幅度提升，电动非公路自卸车、挖掘机、起重机、推土机、混凝土机械等已批量生产和投入使用。一批大型化、智能化工程机械产品不断投放市场，在重大工程项目和基础设施建设中发挥重要作用。

展望未来，苏子孟表示，尽管外部环境复杂多变，但工程机械行业具备较强的韧性和发展潜力。随着国家宏观调控力度加大，预计下半年工程机械行业经济运行总体上将继续保持企稳恢复、稳中有进态势。

(责编：赵竹青、高雷)

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