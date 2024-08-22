本报记者 余建斌 赵展慧 刘诗瑶

全面深化改革是推进中国式现代化的根本动力。

7月30日，习近平总书记主持中共中央政治局会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调：“要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。”

“今年是全面深化改革又一个重要年份”。面对艰巨复杂的改革任务，习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动全面深化改革工作，以新的改革理论指导新实践、引领新变革，着力增强改革系统性、整体性、协同性，着力抓好重大制度创新，重点领域改革蹄疾步稳，激发全社会内生动力和创新活力，为国民经济运行总体平稳、稳中有进提供有力支撑。

党的二十届三中全会构建了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的“四梁八柱”，擘画了气势恢宏而又清晰具体的改革蓝图，释放出坚定不移高举改革开放旗帜的强烈信号。

“改革要重谋划，更要重落实。”在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，保持社会稳定，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

以改革增动力，坚持稳中求进，着力稳增长，夯实全年经济发展的坚实基础

改革是发展的动力，发展是改革的目的。

习近平总书记指出：“进一步全面深化改革要突出问题导向，着力解决制约构建新发展格局和推动高质量发展的卡点堵点问题、发展环境和民生领域的痛点难点问题、有悖社会公平正义的焦点热点问题，有效防范化解重大风险，不断为经济社会发展增动力、添活力。”

今年以来，面对复杂多变的国内外形势，各地区各部门注重发挥改革的突破性和先导性作用，积极出台利于稳增长、调结构、防风险的改革举措，依靠改革为发展增动力，中国经济延续了回升向好态势，高质量发展又迈出新的步伐。

——扩大有效益的投资，发挥改革的牵引作用。

数控加工中心机器轰鸣，智能生产线高速运转，机械臂上下左右灵活起落，一排排液压元件零部件有序“流”下生产线……在引进3条自动化生产线、更新数控车床等高端设备900台后，位于河北省邢台市临西县的中伟卓特液压科技有限公司生产效率提升了50%。

今年上半年，邢台市税务部门落细落实结构性减税降费政策，让中伟卓特享受到了研发费用加计扣除、高新技术企业减免企业所得税，再加上增值税加计抵减和出口退税等项目，税费清单上的减税金额十分可观。

投资越多，减税越多，转型升级的积极步伐得到了税制改革的“奖励”，企业加足马力。“上半年的税收优惠全部投入到当前市场急需的弯轴式液压泵的研发上，再追加2000万元投资新设备，争取今年实现高端数控设备全覆盖。”公司负责人韩书娟说。

一张税费清单，记录改革的力度。

全面深化改革，需要精准发力。增值税改革持续深化，留抵退税制度不断完善，重点支持科技创新和制造业发展的结构性减税降费政策加快落实……减负政策让更多企业轻装上阵。今年4月，《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布，为制造业经营主体列出明晰清单，助力更好享受税费优惠政策。

全面深化改革，注重系统集成。我国统筹抓好“硬投资”和“软建设”，把项目建设和配套改革结合起来，既编制完善规划，加强项目管理，打造一批标志性工程，又优化制度供给，用改革办法和创新举措破解深层次障碍。

“改革越深入，越要注意协同”。聚焦稳预期、稳增长、稳就业，我国强化宏观政策逆周期和跨周期调节，加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力，充分调动经营主体积极性，激发经济发展内生动力，形成共促高质量发展合力。上半年，固定资产投资同比增长3.9%，其中制造业投资增长9.5%，推动投资平稳增长、结构优化、质效提升，为稳增长夯实根基。

——激发有潜能的消费，用好改革这个关键变量。

打开并登录“浙里办”手机应用程序，进入“个体劳动者（灵活就业人员）参保登记”事项，点击“在线办理”……短短3分钟，在浙江省东阳市务工的家政钟点工王女士就办好了灵活就业人员参保手续。

一张社保单，记录改革的温度。

消费是拉动经济增长的“主引擎”。社保制度改革兜住兜准兜牢民生底线，让居民更加敢于消费、愿意消费。收入分配制度进一步完善，各地不断健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度，强化收入再分配调节机制。同时，营商环境不断优化，通过促进中小微企业和个体私营经济发展来稳就业稳收入……一系列的改革举措推动“提低”“扩中”，上半年全国居民人均可支配收入实际增长5.3%，与国内生产总值增长基本同步，人均消费支出实际增长6.7%。

居民收入稳定增长，消费水平持续提高。上半年，最终消费支出拉动国内生产总值增长3.0个百分点。扩大消费长效机制逐步完善，消费对经济发展的基础性作用进一步增强。

扩大消费做“加法”，消费限制做“减法”。“各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施”“允许有关城市取消或调减住房限购政策”……限制性措施不断减少，为居民消费“松绑”。

——加快培育外贸新动能，释放改革的发展红利。

一台成本只有新机60%的再制造发动机，顺利通关后，被运往位于上海市浦东新区的沃尔沃建筑设备（中国）有限公司，为企业节省了40%的成本——全国首单再制造产品进口在上海落地。打破旧机、二手机的进口限制，目前部分自贸试验区已放宽汽车发动机等62种再制造产品进口，助推贸易绿色化的新趋势。

一张报关单，记录改革的深度。

改革要向纵深推进，开放需拓深度广度。随着放宽再制造产品进口等一系列“首创首试”取得新成果，首批自贸试验区对接国际高标准规则各项试点措施已全面落地，牵引对外贸易质升量稳，上半年货物贸易进出口总值同比增长6.1%，创历史同期新高。

市场准入改革增强对外资“磁吸力”。服务贸易负面清单“走”向全国，全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动电信、互联网、医疗等领域有序扩大开放……市场准入进一步放宽，让更多外企共享中国改革开放的红利，上半年新设外资企业数量近2.7万家。

今年以来，“坚持以制度建设为主线”，各项改革加强协同，高标准市场体系建设稳步推进，要素市场化配置体制机制更加完善，全国统一大市场加快形成，各种所有制经济更加公平参与市场竞争，市场活力充分涌流，为实现全年经济发展预期目标奠定坚实基础。

全面深化改革，方向清，道路明。“既要继续在全面上下功夫，使改革举措全面覆盖推进中国式现代化需要解决的突出问题；又要持续在深化上用实劲，突出经济体制这个重点，着力破除深层次体制机制障碍和结构性矛盾。”

财政部将加快健全预算制度、税收制度，把宝贵的财政资金用在发展紧要处；人力资源社会保障部将完善适应灵活就业和新就业形态的劳动权益保障制度，营造公平就业环境；商务部将完善高水平对外开放体制机制，把开放的蛋糕做大，把合作的清单拉长……下半年，依靠改革开放增强发展内生动力，各地区各部门已经拉好任务清单，蓄力推出一批条件成熟、可感可及的改革举措，为坚定不移完成全年经济社会发展目标任务孕育强大动能。

以改革添活力，坚持以进促稳，大力优结构，塑造发展新动能新优势

改革风正劲，创新潮更涌。

习近平总书记强调：“发展新质生产力，必须进一步全面深化改革，形成与之相适应的新型生产关系。要深化经济体制、科技体制等改革，着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，建立高标准市场体系，创新生产要素配置方式，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动。”

党的二十届三中全会《决定》提出：“健全因地制宜发展新质生产力体制机制。”

今年以来，各地区各部门锚定“因地制宜发展新质生产力”，加快转方式、调结构、提质量、增效益，持续深化供给侧结构性改革，加快构建与新质生产力相适应的新型生产关系，不断开辟发展新领域新赛道、不断塑造发展新动能新优势，以高质量发展推进中国式现代化。

——加强新领域新赛道制度供给，经济体制改革增强创新动力。

在广东省深圳市南山区西丽湖国际科教城，实验室和生产线离得很“近”。南山区在这里成立了概念验证平台，帮助技术人员跨越实验室迈向市场化的“最初一公里”。

“概念验证帮助我们先在一个小范围内把科研成果试验转化，提高后续实质性转化的成功率，平台围绕概念验证、中试熟化、成果转化全链条精准帮扶，既给种子基金，还送对接资源。”南科荷谷科技（深圳）有限责任公司创始人蔡超说，平台帮助公司的制氢催化剂技术加速走向产业化。

各地区各部门围绕“强化企业科技创新主体地位”，着力打通束缚企业创新的堵点卡点，创新生产要素配置方式，让各类先进优质生产要素向各类经营主体顺畅流动，让政府“有形之手”和市场“无形之手”共同培育和驱动新质生产力。

河南省科技厅出台大力培育创新龙头企业、提升产业链整合能力的措施；福建省促进首台（套）技术装备推广应用；上海市围绕集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，设立总规模1000亿元的产业投资母基金……改革促进创新链产业链资金链人才链深度融合，推动科技创新和产业创新齐头并进。上半年，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%。

——把制度优势转化为科技竞争优势，科技体制改革激发创新活力。

国内首个“地面空间站”通过验收，C919大型客机累计交付7架，深中通道正式通车试运营，嫦娥六号实现月背采样返回，成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网……今年以来，重大科技成果竞相涌现，大国重器频频“上新”，科技自立自强水平持续提升，为加快发展新质生产力注入新动能。这背后离不开科技体制改革的支撑。

健全新型举国体制，加强国家战略科技力量建设，优化定位和布局；建立中央财政科技经费统筹安排使用机制，“以需求定任务、以任务定经费”，科技资源加强统筹布局；赋予科研人员更大的技术路线决定权、科研经费支配权、资源调度权，激发科技人员创新创造活力……从顶层设计到具体措施，科技体制改革不断深化，为科技创新拆除篱笆、培植土壤。截至今年6月，我国国内发明专利有效量达到442.5万件。

——解开束缚科技创新的绳索，人才机制改革构建良好创新生态。

课堂亦是实验室，架起了优秀学子和技术人才联通的桥梁。

今年，深圳理工大学联培本科生宋骏腾通过参与中国科学院深圳先进技术研究院数字所的课题组，找到了自己未来的科研方向：“学校帮助学生进入实验室，产教融合、科教融汇，让我明确以数据作为重点研究领域。”

越来越多高校与科研院所合作，推动教育科技人才体制机制一体改革，让人才这个第一资源充分涌流，更好把我国的教育优势、人才优势转化为发展优势、竞争优势。教育、科技、人才“三位一体”推动更多优秀青年科技人才挑大梁，截至今年3月份，在国家重点研发计划项目中，已经有1100多项是由40岁以下的青年科学家牵头负责的，这个数量已经达到了总数的20%以上。

改革纵深处，正是创新澎湃时。

传统产业加速蜕变。在湖南，通过智能排产、工业AI、数字孪生、工业互联网等前沿技术全面应用，平均每6分钟就能产出一台挖掘机。

新兴产业蓬勃发展。在上海，无人机将外卖配送效率提升40%，低空经济“起飞”赋能各行各业。

未来产业加快布局。在安徽，第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线，这台计算机已成功完成25万个全球量子计算任务。

…………

传统产业因“新”而活，经济结构因“新”而进。牢牢抓住科技创新这个“牛鼻子”，以新质生产力开辟发展新赛道、增强发展新动能、塑造发展新优势，努力赢得未来发展主动权，就能为坚定不移完成全年经济社会发展目标任务提供强大动力。

以改革解难题，统筹高质量发展和高水平安全，防范化解各类风险挑战

安全是发展的前提，发展是安全的保障。

习近平总书记深刻指出：“坚持统筹发展和安全，坚持发展和安全并重，实现高质量发展和高水平安全的良性互动”。

党的二十届三中全会《决定》明确：“处理好经济和社会、政府和市场、效率和公平、活力和秩序、发展和安全等重大关系”。

夏粮再获丰收，能源安全保障能力和产业链供应链韧性提升，守住了不发生系统性风险的底线……今年以来，各地区各部门进一步全面深化改革，用更完善的制度防范化解风险、有效应对挑战。

——端牢粮食、能源“两个饭碗”，筑牢风险防范根基。

粮食安全是国之大者。

3月19日，正值春耕备耕时节，习近平总书记来到湖南常德市鼎城区谢家铺镇。种粮大户戴宏介绍，去年种田纯收入55万多元，政府还补贴了7万多元。习近平总书记听了十分高兴：“种粮户不能吃亏，有钱赚，才有种粮积极性。”

6月11日，习近平总书记主持召开二十届中央全面深化改革委员会第五次会议，会议审议通过重要文件，健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制。

耕地是粮食安全的命根子。今年以来，政策和资金保障不断加力，高标准农田建设、验收、管护机制持续完善。今年一季度，我国完成新建和改造提升高标准农田面积约1000万亩，为夺取全年粮食丰收夯实基础。

与此同时，通过全面深化改革，工业“粮食”——能源“饭碗”也端得更牢。今年以来，全国统一电力市场体系加快建设，全社会用电量60%以上实现市场化交易配置；油气市场体系初步形成，煤炭中长期合同制度和市场价格形成机制不断完善；能源法草案已进入全国人大审议程序，电力法、煤炭法、可再生能源法修订工作正有序推进……能源改革红利不断释放，激发各类经营主体协力推动能源高质量发展。

——促进产业链供应链安全，提升风险应对水平。

今年，我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机下线，对我国燃气轮机基础学科进步、产业技术发展具有显著的带动作用。

核心技术加快突破，助力产业链供应链自主可控。我国不断健全新型举国体制，统筹强化关键核心技术攻关，完善重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关和成果应用，推动集成电路、工业母机等重点产业链发展不断加速。

骨干企业不断涌现，牵引产业链供应链发展壮大。中小企业促进法完成修订，《保障中小企业款项支付条例》出台，优质企业梯度培训机制加快构建，“专精特新”金字招牌进一步擦亮，让更多优质企业脱颖而出，成为产业链供应链高质量发展的领头羊。截至6月底，我国已累计培育专精特新中小企业超过14万家。

——稳妥处置房地产、地方债风险，增强风险化解能力。

今年以来，政策同向发力、治理协同推进，化解重点领域风险取得积极进展。

保交楼保民生保稳定工作持续推进。加强预售资金监管，建立城市房地产融资协调机制……297个地级及以上城市已建立城市房地产融资协调机制，商业银行已审批通过“白名单”项目贷款金额1.3万亿元。

地方债务风险进一步化解。各地不断健全化债长效机制。中国人民银行指导金融机构按照市场化、法治化原则，合理运用债务重组、置换等手段，分类施策化解融资平台存量债务风险，严控增量债务。

“坚持系统观念”，以高质量发展促进高水平安全，以高水平安全保障高质量发展，改革推动发展和安全动态平衡、相得益彰；“坚持问题导向”，直面各领域的风险问题，奔着问题去、盯着问题改，增强改革的针对性、实效性……牢牢把握全面深化改革的目标和原则，统筹高质量发展和高水平安全，以改革解难题取得新成效，推动中国经济巨轮行稳致远。

“随着党中央、国务院决策部署加快落实，各项政策落地见效，推动经济持续回升向好的基础将不断夯实、不断打牢，我们有条件、有能力、有信心、有底气战胜发展当中的问题、转型当中的挑战，高质量完成全年目标任务。”国家发展改革委副主任赵辰昕表示。

中流击水，奋楫者进；人到半山，唯勇者胜。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步把思想和行动统一到党中央对经济形势的判断和决策部署上来，珍惜良好开局，继续乘势而上，牢牢把握高质量发展这个首要任务，把全面深化改革作为推进中国式现代化的根本动力，坚持用改革开放解决发展中的问题、应对前进道路上的风险挑战，统筹推进深层次改革和高水平开放，坚决破除妨碍推进中国式现代化的思想观念和体制机制弊端，推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展更好相适应，撸起袖子加油干、扑下身子抓落实，我们一定能够不断巩固和增强经济回升向好态势，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

《 人民日报 》（ 2024年08月22日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经