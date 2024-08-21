人民网记者 黄盛

近日，各地政府投资资金动作频频。

总规模15亿元的湖北省基石中小企业发展创业投资基金落地，投向新一代信息技术、集成电路、高技术制造等领域的中小企业；

北京亦庄政府投资引导基金体系升级为“产业升级基金+专项子基金+市场化子基金”完备的政府投资引导基金体系，覆盖企业发展全生命周期；

四川组建设立政府产业投资引导基金，首期规模达200亿元，并按照“母基金—综合基金—子基金”三级架构运行，实现投早、投小、投产业、投硬科技的目标……

总体来看，各地纷纷加码的政府投资基金，正遵循市场逻辑、用好市场杠杆，带动社会投资，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，以期为科技型中小企业成长和经济高质量发展注入新动能。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“健全政府投资有效带动社会投资体制机制”“更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本”。

如何让政府投资基金的引导作用在区域经济发展和国家战略实施中充分发挥？

上海大学经济学院副教授祝波表示，政府投资基金通过按比例出资的方式参与到创业投资基金的募集环节，引导社会资本加入，扩大创业投资基金的资金来源。政府引导基金的引导效率决定了政府引导基金能否真正发挥作用。

祝波认为，政府引导基金的引导效率主要体现在：是否能够撬动更多社会资金进入，是否达到预期目标；其合作覆盖范围是否有效缓解了本区域科技型企业的融资需求；是否能够达到引导社会资本投向的效果。

也有业内人士表示，更好发挥政府投资基金的引导作用，需在政府引导和市场主导之间实现高效协同效应。“有形的手”既可以以行政指令的形式要求国有资本完成“规定动作”，也可以在充分尊重市场规律的前提下，通过政策支持等措施引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态，坚持做好长期投资、战略投资、价值投资、责任投资。“无形的手”则是市场规律和引导，也就是政府引导和市场主导。

清华大学国家金融研究院院长、清华大学五道口金融学院副院长田轩向记者表示，以耐心政策培育耐心资本，让“看得见的手”握好“看不见的手”。在评价机制方面借鉴市场化基金运作方式对政府引导基金考核制度进行相应优化，同步创新财税制度，充分发挥市场化创业投资力量对基础研究、应用研究、科技转化等创新活动的支持。

也有专家表示，科技创新活动投入高、风险大、不确定性强，政府投资基金相较社会资本，能为其提供更持续稳定的资金来源，对企业走好从原始创新到成果转化这段“从0到1”的路程至关重要，相关部门可以将技术、信息、人才等服务与资金“打包”投入，全方位呵护和耐心陪伴种子期、初创期、成长期等科技型企业的成长。

(责编：杨曦、高雷)

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