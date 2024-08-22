悟空爆火“破圈”，再度成功“西行”。

8月20日，国产游戏《黑神话：悟空》正式发售，上线一小时左右，全球同时在线玩家即破百万，销量位居多游戏平台榜首。

“画面真实到让人眩晕。”“猴哥神通，沉浸体验。”游戏发售以来，玩家们持续在社交平台上分享感受，相关游戏直播间流量数据屡创新高。

据了解，该游戏是中国本土首款真正意义上全球认可的3A游戏。3A游戏，一般是指高投入、长时间、强资源开发的大型单机游戏。

近年来，我国游戏产业精品化发展加速，出海势头显著。数据显示，2023年中国游戏在出海市场的总收入超163亿美元，相较于十年前增长了近九倍。

亮眼的数据背后，是国产游戏“外练筋骨皮、内练一口气”的耐心和拼搏。

为外强筋骨，国产游戏深耕技术研发，持续打磨产品画面精美度、故事沉浸感、动作操作性等多重体验。

米哈游旗下游戏《原神》运用实时渲染、大规模多人在线交互系统等先进技术，并通过云计算和大数据技术对游戏底层架构进行支持保障。腾讯、网易等公司“解锁”人工智能新技术，分别在游戏引擎、AI算法以及流媒体技术等方面实现新突破。

为内养精气，游戏产业不断创新生态，近年来乘着国潮“东风”，踏上了一条“游戏+文化”的新型融合发展之路。

基于中国神话故事，游戏《黑神话：悟空》融入陕北说书等非遗元素，并对山西玉皇庙、重庆大足石刻等全国多处名胜古迹进行实景扫描，吸引山西、重庆等地文旅账号纷纷上线“悟空”大片，邀请玩家实地“取经”打卡。

携程数据显示，8月20日0点至12点，山西省的搜索热度环比前一日增长超过10%，大同、朔州等城市搜索热度均环比增长2成。截至8月20日19点，当晚电竞房搜索热度环比前一日增长40%。

“我在异世界当猎魔人，当猎龙者，当骑士，什么都当了。现在我终于看到一丝希望，我能回自己国家的异世界当猴哥。”在《黑神话：悟空》制作团队2020年发布的实机演示视频下，一条网友评论已收获超27万赞。

在海外市场，玩家们也纷纷晒出游戏反馈，积极分享《西游记》相关角色故事。可以看到，经过现代艺术加工的中华优秀传统文化“穿越”历史，以互动式游戏的方式走向全世界，让外国人更直观地感受到了中华文化的智慧与魅力。

悟空“西行”历经磨难终成正果。相信，中国游戏产业将在合规监管、防沉迷保护等风控加持下，持续自我修炼实现迭代升级，迎来更加广阔的全球化发展之路。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶 实习生史子潇

摄像：史新培 梁爽 马天翼

剪辑：田奥勋 王帅 杜军

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、章斐然)

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