人民网北京8月21日电 （记者车柯蒙）8月21日，2024世界机器人大会在北京北人亦创国际会展中心开幕，本届大会以“共育新质生产力 共享智能新未来”为主题，自2015年首届举办以来，该大会已经成为机器人领域最具影响力的国际盛会之一。

记者了解到，2024世界机器人大会将举行持续3天的主论坛及25场专题论坛，416位国内外嘉宾将畅谈机器人领域的前沿发展趋势。

作为世界机器人大会的永久举办地，北京经济技术开发区目前已经拥有机器人生态企业百余家，其中半数是专精特新企业。在企业发展过程中，国家税务总局北京经济技术开发区税务局依托“亦税连亦企”综合协调服务保障机制，为北京建设全国机器人产业高地赋能。

走进北京东港瑞宏科技有限公司的展位，机器人正化身“税务干部”，热情地与观众互动。据了解，该公司自主研发的“小瑞”税务服务机器人，可实现在办税服务厅中自主工作，通过大数据语言模型理解纳税人提出的税务问题，通过AI算法提供最佳的业务回复。

据该公司相关负责人介绍，在机器人的研发中，企业享受到了研发费用扣除等多项税收优惠政策，真金白银的政策红利缓解了企业的资金压力。

此次展会，SMC以“低碳创新 数智赋能”为主题，展示了数智化、节能化及协作机器人系列产品。“作为一家外资企业，公司在中国已经发展近30年了，随着多元化经营，我们涉及的税收政策也日趋复杂。”SMC集团相关负责人表示，开发区税务局及时解决了公司在发展中遇到的困难，为企业在中国的投资和发展注入信心。

当前，工业界针对柔性异形、易损物品大多仍使用人工上下料，而软体机器人的发展或许将解决此类“最后一厘米”的生产难题。

北京软体机器人科技股份有限公司正是国内首家从事软体技术的专精特新“小巨人”企业。该公司相关负责人表示，税收优惠对鼓励企业持续加强研发具有“四两拨千斤”的作用，因此如何找到企业适用的政策十分关键。北京经济技术开发区税务局通过“定制e服务”“在线导办”等方式，为企业提供了“点对点”精准的税收优惠政策推送。

当前，世界机器人大会为全球科技界、产业界搭建了沟通协作、开放共享的交流合作平台。“我们将持续完善‘亦税连亦企’服务机制，更好地支持机器人产业的高质量发展，为加快发展新质生产力贡献亦税力量。”国家税务总局北京经济技术开发区税务局党委书记、局长姜学东表示。

国家税务总局北京市税务局相关负责人表示，下一步，首都税务部门将坚持首善标准，积极服务首都科技发展大局，以政策红利推进机器人产业蓬勃发展，书写税收助力科技产业发展的新篇章。

(责编：杨曦、高雷)

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