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水利部部署支持辽宁葫芦岛市抢险救灾工作

2024年08月24日16:20 | 来源：人民网
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人民网北京8月24日电 （欧阳易佳）辽宁葫芦岛市近日遭遇连续强降雨，受强降雨影响，辽宁省葫芦岛市建昌县、绥中县等地发生严重洪涝灾害。

水利部维持针对辽宁省的洪水防御Ⅳ级应急响应，并在已派出水利部工作组的基础上，8月23日增派专家组赴现场，为葫芦岛市抢险救援工作提供技术支持，抓紧排查搜救失联人员。

为支持葫芦岛市抢险救灾，水利部强化水利工程排查，组织对暴雨区各类水库、江河堤防、灌区渠系、供水设施设备等水毁情况开展排查，摸排农村饮水困难人口和保供情况，指导协调尽快恢复正常供水；加强风险研判。组织开展葫芦岛市建昌县遥感监测，滚动分析研判风险，指导开展模型参数率定，动态调整山洪灾害预警阈值，积极防范应对后续可能发生的山洪灾害；强化水工程调度。暴雨洪水期间，辽宁省六股河青山、石河大风口、小凌河锦凌、女儿河乌金塘等水库分别为下游河道错峰9小时、8小时、5小时、2小时，削峰率达55%～76%，最大程度减轻下游河道行洪压力。指导辽宁省水利厅利用降雨间歇期，有序降低水库水位，为拦蓄后续洪水留足库容。

据悉，葫芦岛市按照“应转尽转、应转早转，不漏一户、不落一人”的原则，压紧压实县乡村三级主体责任，全面排查风险隐患，提前做好人员转移和安置工作。截至8月20日，已转移危险区群众6335人。

(责编：王连香、高雷)
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