人民网北京8月24日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，我国今年前七个月完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%。

黄河古贤等34项重大水利工程开工建设。1—7月，全国开工34项重大水利工程、较去年同期多8项，总投资2082.5亿元、同比增加954.9亿元。

7月9日上午，在黄河中游北干流碛口至禹门口河段，古贤水利枢纽工程正式进入建设阶段。工程坝址控制黄河流域总面积的65%，控制黄河73%的水量、60%的沙量和80%的粗泥沙量。

水利建设完成投资同比增长12.8%。增发国债带动水利建设全面提速，1—7月，全国实施水利项目4万个、同比增长17%，其中新开工2.6万个、同比增长23.9%。

水利部相关负责人表示，下一步，将牢牢守住水旱灾害防御安全底线，持续推进水利基础设施建设，强化重大工程建设质量和安全管理，把水利各项工作做实、做深、做到位，确保实现全年目标任务，为增强经济持续回升向好态势作出贡献。

(责编：王连香、高雷)

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