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乡村旅游“热”力足 解锁文旅市场新模式

人民网记者 王绍绍
2024年08月24日14:57 | 来源：人民网
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吃最新鲜的农家小菜，住质朴的田园民居，走一走乡间的小路……暑热未退，文旅“热”度持续攀升，为消费市场再添活力。数据显示，我国乡村休闲旅游业平稳发展，一季度开局良好，二季度持续改善。目前已累计建设180个全国休闲农业重点县和1953个中国美丽休闲乡村。

草木青翠，花果飘香，各地文旅纷纷上新，将田园美景变为“打卡地”。在重庆涪陵，某红酒小镇景区在生态农旅示范区内打造了“田园+游乐+养生”新体验，梯田里各式农作物繁茂生长，工作人员摆满切好的西瓜、煮熟的玉米、红薯等五谷瓜果，邀请游客体验“啃秋”习俗，同时还用民间土法制作了荷叶叫花鸡，供游客们“贴秋膘”。

在安徽铜陵，凤凰山村做足“凤丹+旅游”文章，建设了2.5公里的沿河步道，在其中行走能看见蜿蜒流淌着的河水、大片大片的凤丹花田和美丽的自然景观。等到疲累时，游客们可以去位于大道中间的江南铜谷凤栖公路驿站歇歇脚，品尝特色的牡丹云裳拿铁，享受凤凰山村独有的文化气质。

“培育乡村特色产业是推动乡村文化旅游高质量发展的基础支撑。培育壮大乡村特色优势产业，需注重挖掘本土资源，以差异化品牌为重要着力点，因地制宜打造乡村特色品牌。”业内专家表示，当前，人们的消费需求更加多元化，要从更多角度发力，满足游客的消费需求，发挥人才保障作用，利用融媒体、互联网等技术突破时空界限，以扩大产品形式、提升乡村文旅魅力，推动乡村文化旅游智慧转型。

乡村旅游不断发展，正日益催生新业态，为乡村产业振兴注入强劲动能。“数字+文旅”“数字+电商直播”等一批新业态在农村落地生根，成为激发农村发展的关键增量。数据统计，2023年，全国农村网络零售额达2.5万亿元，同比增长12.9%，比2014年增长近13倍。

不少地方通过发挥数字技术的独特优势，助力打造文旅融合新样态。广西钦州以荔枝产业为抓手，用数字化打通“产供销”全链路，通过传统荔枝果园的数字化、智慧化转变，带动42万亩荔枝提档增效，把示范区打造成荔枝文化挖掘与展示、技术交流与合作、果园休闲与观光为一体的现代特色农业示范区；江苏宿迁建直播间把小番茄等农产品卖到全国，打造“种植+农产品加工+休闲观光研学旅游”三产融合发展的现代农业示范园……

各地充分挖掘本地特色优势，借助数字技术创新，将村镇打造成为一个个充满现代感的智慧旅游小镇，越来越多的地方正在探索乡村“农文旅”产业发展的新模式。

在“土”字上谋出路，在“特”字上求不同，在“产”字上下功夫。中国旅游研究院院长戴斌表示，对于方兴未艾的县域旅游和乡村旅游，应立足地域特色，保存乡土文化，完善配套设施，用小而精、小而美、小而暖的旅游产品和服务，营造居民与游客主客共享、宜居宜游的休闲环境。

“发展乡村旅游不仅仅是‘开门迎客’，更要注重文化体验、生态保护和康养等复合型价值的构建。”业内专家建议，乡村应加强对文化遗产的保护、开发和利用，维持传统村落、古建筑和遗址的历史风貌。

上述专家表示，应利用先进科技完善数字化档案体系，保存和展示地方戏曲、传统美食、风俗节庆等非物质文化遗产。通过“物化”乡村传统文化和“活化”非遗精华，将“文化”与“产业”相融合，传承好历史文化，赓续发展乡村文化，进一步推动“以文塑旅、以旅彰文、和合共生”的旅游发展模式。

(责编：王连香、高雷)
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