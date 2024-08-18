本报记者 李增辉 姜 峰 刘新吾

吊臂挥动、转运货车来回穿梭、集装箱整齐码放……清晨的重庆铁路集装箱中心站繁忙有序。

“那是从青海运来的纯碱。”指着其中一趟班列，陆海新通道运营公司总经理王开乐如数家珍，“重庆汇集产自西北的纯碱，发往广西生产玻璃制品，再作为汽车配件运回重庆。生产成整车后，搭乘西部陆海新通道铁海联运班列出口到东南亚。”

2016年1月，习近平总书记在重庆调研时，要求重庆完善各个开放平台，建设内陆国际物流枢纽和口岸高地，建设内陆开放高地。2024年4月，习近平总书记在重庆国际物流枢纽园区考察时强调：“物流是实体经济的‘筋络’。建设西部陆海新通道，对于推动形成‘陆海内外联动、东西双向互济’的对外开放格局具有重要意义。”

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，重庆以西部陆海新通道等通道建设牵引高水平对外开放，“铁公水空”多式联运融合发展，不断提升开放型经济发展质效。

今年上半年，重庆经西部陆海新通道铁海联运、国际铁路联运等方式发送货物12.04万标箱、同比增长54%，货值231.85亿元、同比增长89%。

“‘支持有条件的地区建设国际物流枢纽中心和大宗商品资源配置枢纽’写入党的二十届三中全会《决定》，我们对外开放的底气更足了！”重庆市政府口岸物流办主任杨琳表示。

傍晚，重庆江津小南垭铁路物流中心，一列来自老挝的冷链班列缓缓驶入，得益于冷链班列实现“双向对开、常态运行”，新鲜采摘的水果仅用4天，就能进入重庆市场。而过去，重庆从东盟国家进口水果运输时间要超过10天，成本高，还有损耗。

打通“主动脉”，织密“毛细血管”，西部陆海新通道物流网络从一条线变成一张网——联系更密，覆盖全球123个国家和地区，联通514个港口；时间更短，货物从重庆到东盟国家，从平均32天缩短到平均18天；成本更低，综合物流成本下降约50%。

产自我国西部地区的新能源汽车拓展东南亚市场；陕西苹果、宁夏枸杞原浆出海畅销；柬埔寨大米摆上我国百姓餐桌……陆海内外联动、东西双向互济，西部陆海新通道建设助力包括重庆在内的西部地区全面开放格局加快形成。

重庆大江动力设备制造有限公司内，生产线高速运转，工人们忙着加工机械零配件。几天后，这批设备将搭乘西部陆海新通道班列发往越南。“开放的红利，我们享受到了。”重庆大江动力设备制造有限公司副总经理熊亚飞介绍，依托西部陆海新通道，货物最快一周运达目的地，比江海联运节省近半个月，“今年上半年，公司销售额同比增长10%以上。”

通道畅，经贸旺，产业兴。地处西部（重庆）科学城的西永微电园构建智能终端产业链，全球每3台笔记本电脑就有1台重庆制造；今年上半年，重庆汽车出口额超过200亿元，同比增长34.9%；手机出口额超过213亿元，同比增长35.8%。重庆国际物流枢纽园区形成整车、医药、跨境电商等特色临铁产业集群；围绕果园港，两江新区布局打造临港经济片区……“截至目前，在重庆口岸和重点枢纽周边，已集聚汽车制造、电子信息、装备制造等重点企业超过8000家。”重庆市发展和改革委员会主任高健介绍。

“硬联通”稳步推进，“软联通”也逐步成形。针对通关不够便捷、制度不够完善等问题，重庆加快推进制度创新，努力构建适配高水平开放的制度体系。

过去，重庆铁路口岸物流开发有限责任公司平行进口汽车需预付全款，资金压力大。今年起，中国工商银行重庆市分行运用“铁路提单”的物权属性，为企业办理押汇融资。“为我们提供了600多万元贷款，不用多垫付资金，轻松多了。”公司副总经理韩超说。

一张小提单，带来大方便。在重庆，“铁路提单”产品种类拓展到机电产品、木材、奶粉等，惠及众多企业。

先行先试，重庆稳步推进制度型开放，上线跨境金融区块链西部陆海新通道融资结算应用场景，累计便利企业运费结算、贸易结算与融资超49亿美元；重庆自贸试验区累计培育重点制度创新成果148项。

《 人民日报 》（ 2024年08月18日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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