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智能科技赋能消费场景 多元拓展市场新活力

人民网记者 黄盛
2024年08月28日08:58 | 来源：人民网
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坐进新交付的智能汽车里，从车辆状态查询、门窗关闭、后备箱上锁到座椅加热、车厢温度调节等功能，均可在智能手机上实现。

站在咖啡店内，取杯、落冰、泵水、磨豆、萃取、打奶泡、出杯……COFE+智能咖啡机灵活地操作“手臂”，短短50秒就可制作出一杯咖啡。

置身智慧面馆，自助点餐、扫码支付后，全自动智能熟面机自动实现面粉和水配比，完成揉搓、醒面等环节……不足3分钟工夫，一碗热腾腾的面条便由机械臂递了过来。

近年来，伴随着人工智能、大数据等智能技术的应用，扩大智能消费、拓展“人工智能+消费”应用场景，成为各地挖掘消费潜力、多元拓展市场新活力的重要方向。

在日前国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家统计局相关负责人表示，智能家居、文娱旅游、国货潮品正在成为消费新增长点，今年1月至7月，限额以上单位高能效等级家电、智能家电零售额增速近两位数，明显快于家用电器和音像器材类的平均水平。

“越来越多的智能产品和服务进入大众消费领域，彰显出广阔的发展空间。”业内人士认为，消费是我国经济增长的主引擎。去年底召开的中央经济工作会议提出，培育壮大新型消费。这其中，智能科技赋能下的场景创新，催生出高质量的消费新业态、新模式、新应用，使之更加贴合大众需求。

北京市社会科学院管理研究所副研究员王鹏表示，作为一种新型消费模式，智能消费依托于5G、人工智能、大数据等新兴技术，借助深度数据分析与用户精准画像，为消费者带来更为便捷、个性化的消费体验与服务选择。其应用领域较为广泛，包括智能家居、可穿戴技术产品、互联网医疗服务、智能汽车以及电商平台等多个领域。

另据了解，前不久国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，加快生活服务数字化赋能，构建智慧商圈、智慧街区、智慧门店等消费新场景，发展“互联网+”医疗服务、数字教育等新模式，加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展。加快建设和升级信息消费体验中心，推出一批新型信息消费项目。

数字化赋能的新型信息消费项目场景如何开拓？王鹏认为，智能技术蕴藏着巨大的跨界融合潜力，可以与教育、医疗、娱乐等行业深度结合，提供更为智能化、个性化的服务，如定制学习方案、情感智能交互等。同时，多技术融合将成为关键，人工智能将与物联网、大数据、云计算以及虚拟现实等技术更紧密地结合，甚至将与可穿戴设备和智能家居等产品融为一体，以进一步推动智能化服务的发展。除了日常生活，人工智能技术还将在更多场景中实现创新应用，比如深入办公自动化、生产消费融合等领域，实现场景化、智能化和多元化的拓展。

也有业内人士认为，“智能+零售”节约人力减少顾客等待时间，“智能+医疗”提高诊疗水平，“智能+教育”推动城乡教育均衡发展……随着政策红利持续释放，智能技术加持的消费场景，正不断优化和扩大服务供给，释放智能服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务的消费需求。

(责编：杨曦、吕骞)
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