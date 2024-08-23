本报记者 李心萍

市场准入制度是社会主义市场经济基础制度之一。党的二十届三中全会《决定》明确提出，完善市场准入制度，优化新业态新领域市场准入环境。

8月21日，中办、国办印发的《关于完善市场准入制度的意见》（以下简称《意见》）对外发布。这是中央层面首次专门就完善市场准入制度建设出台政策文件。《意见》有何亮点？将带来哪些利好？记者进行了采访。

首次明确建设目标

市场准入是各类经营主体开展经营、参与竞争的起点。

“现阶段我国市场准入制度体系主要包括全国统一的市场准入负面清单，海南自贸港、深圳、横琴粤澳深度合作区、广州南沙等重点区域放宽市场准入特别措施，违背市场准入负面清单制度典型案例归集通报，市场准入效能评估等密切关联的制度模块。”国家发展改革委经济研究所副所长郭丽岩说。

当前，国内外形势正在发生深刻复杂变化，对构建高标准市场体系提出了更高要求。

从全球看，当前世界百年变局加速演进，亟须进一步全面深化改革，加快对接高标准国际经贸规则，打造透明稳定可预期的制度环境，推动建设更高水平的开放型经济新体制。

从国内看，经济发展进入高质量发展阶段，发展不平衡不充分问题依然突出，迫切需要建设更加完善的市场准入制度，进一步激发各类经营主体创新活力。

同时，新一轮科技革命与产业变革深刻交织，传统的市场准入规则、准入体系、监管方式难以直接应用于新业态新领域，迫切需要进一步创新体制机制，促进新业态新领域更好更快发展。

“建立完善的市场准入制度，有利于打破各种形式的不合理限制和隐性壁垒，实现规则平等、权利平等、机会平等，激发各类经营主体活力和创造力，为发挥市场在资源配置中的决定性作用提供更大空间，也为培育更多具有全球竞争力的世界一流企业提供良好的制度环境。”国家发展改革委经济体制与管理研究所宏观政策研究室主任王琛伟说。

对此，《意见》提出“构建开放透明、规范有序、平等竞争、权责清晰、监管有力的市场准入制度体系”。

“这是我国首次正式明确市场准入制度体系建设的目标要求。”王琛伟说，完善市场准入关键在于确保各类经营者能够依法享有平等的市场准入机会。

开放透明是实现平等准入的前提基础，规范有序是实现平等准入的管理要求，平等竞争是平等准入的主要目的，权责清晰、监管有力是实现平等准入的重要保障，五个方面共同构建起市场准入制度的目标体系。

“一张清单”管到底

《意见》第一条即提出“完善市场准入负面清单管理模式”。所谓负面清单即“非禁即入”，清单以外的行业、领域、业务等，各类经营主体皆可依法平等进入，政府不再审批。

2018年起，市场准入负面清单制度在我国全面实施。目前，市场准入负面清单已动态修订3次，市场准入负面清单事项从2018年的151项缩减到现行的117项，禁止许可事项压减约23%。

根据《意见》，各类依法设定的市场准入管理措施，全部列入全国统一的市场准入负面清单，严禁在清单之外违规设立准入许可、违规增设准入条件、自行制定市场准入性质的负面清单。“这意味着通过完善制度确保‘一单尽列’‘不得单外有单’，充分维护了负面清单制度的严肃性和权威性。”郭丽岩说。

特别值得一提的是，《意见》明确，“加强内外资准入政策调整协同”。郭丽岩表示，这是稳步扩大制度型开放的具体举措，也是对社会诉求和企业呼声的回应，“对外资已放开限制的领域，对内资进入不能反而仍有门槛；同理，对内资依法实施准入管理的，外资同样要遵守。”

此外，《意见》提出，“全面开展市场准入效能评估”“对地方违背市场准入制度情况进行排查，发现一起，整改一起”。

“这形成了制度的闭环管理体系，强调多元主体协同共治，有利于以监管促准入、减限制，为放宽准入保驾护航。”王琛伟说。

据介绍，2021年起，国家发展改革委组织相关地方开展市场准入效能评估试点工作。通过两个批次评估试点，初步建立起市场准入效能评估工作机制，评估指标体系得以不断验证和完善。

聚焦新业态新领域

本次《意见》的一大亮点是聚焦促进新质生产力发展。

“一直以来，如何使超大规模市场资源加速转变为现实生产力，都是科技创新和产业发展面临的痛点和难点。”郭丽岩说，以加快形成新质生产力为导向完善市场准入制度，正是瞄准这一痛点的务实举措。

《意见》提出，聚焦深海、航天、航空、生命健康等10个新业态新领域，按照标准引领、场景开放、市场推动、产业聚集、体系升级的原则和路径，分领域制定优化市场环境实施方案，推动生产要素创新性配置，提高准入效率。

国家发展改革委经济研究所企业与创业室副主任张铭慎介绍，“标准引领”，既要围绕产业“立标准”，也要在场景、市场、集群、升级等发展全链条中“用标准”。

《意见》明确，用好先进技术应用推进中心和各类科技成果转化等创新平台。

“这是我国积极借鉴全球加速科技成果转化的新做法，健全平台在畅通产业体系、创新资源、资本要素、应用场景等方面的独特功能，在有条件的地区纵深推进先进技术应用。”张铭慎说。

此外，《意见》提出，“有序放宽服务业准入限制”。对不涉及国家安全、社会稳定，可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务业行业领域逐步取消准入限制。对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制。

“服务业是市场潜能最大的领域，社会资本尤其是民间资本和外资有较强准入意愿。”郭丽岩说，进一步清理服务业准入环节的各类限制，破除显性或隐性壁垒，适时放宽服务业市场准入，有利于营造“敢投、能投、投得好”的市场准入环境，从而有利于促进产业深度转型升级。

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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