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践行公益责任 业界护航学生身心健康成长

2024年08月22日19:15 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者许维娜）近年来，随着全面建成小康社会的不断深入，我国公益慈善事业迎来了蓬勃发展的新时期。在这一进程中，企业作为社会的重要力量，其公益行动和表率作用日益凸显，成为推动社会进步不可或缺的一环。

以尚赫公司为例，自2010年起，其携手品牌经营人，以联合冠名的方式投身公益学校建设。至今，已覆盖全国24个省、市、自治区，援建了251所公益学校。同时，“让爱传出去”项目累计投入爱心资金达到6239万元，惠及学生人数达到10.36万名。此外，还建立了163间图书室，捐助图书合计20.45万册，为孩子们提供了丰富的阅读资源。

如今，公益活动不仅仅局限于捐建学校和图书室，更包括对学生的持续关怀和帮助。

近日，2020年揭牌的第206所尚赫公益学校的韩同学，在今年的高考中脱颖而出，成功考入太原理工大学。

“我们坚信，每个孩子都是一颗独特的宝石，蕴藏着改变命运、照亮未来的光芒。”尚赫公益基金会创办人陈旻君表示，公司将不遗余力地为孩子们提供关爱与支持，助力他们在人生的旅途中绽放属于自己的光彩。

陈旻君表示，下一步，企业将继续引领更多社会力量参与到公益事业中来，共同为更多需要帮助的孩子点亮希望之光，为社会和谐与发展贡献力量。

另有专家表示，企业公益不是一朝一夕之事，而是需要长久不断地、实实在在地投入，以及始终坚守的企业使命感和责任感。期待更多企业能够承担起企业公民的责任，反哺社会，推动我国公益事业的发展，并向社会大众传递健康、美丽、快乐的生命理念。

(责编：杨曦、高雷)
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