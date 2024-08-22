人民网北京8月22日电 （记者夏晓伦）“我最大的愿望就是不用别人搀扶，自己去爬爬香山、走走长城。”这是北京科技大学“天码明心”暑期实践团的队员们实地探访盲人日常工作生活时印象最深刻的一句话，也成为他们立志用大学所学的人工智能知识助力盲人开启美好生活的最大动力。

近日，北京科技大学组织3500名大一新生组成350余个实践团，开展2024年暑期社会实践活动。活动围绕钢铁脊梁助力乡村振兴、求实鼎新服务首都发展、满井青年红色寻访与理论宣讲、钢筋铁骨青年成长成才四个专项，以及青年红色筑梦之旅科技实践活动展开，探索“产学研用”相结合的新路子。

据了解，“天码明心”暑期实践团由来自北京科技大学智能学院、高工学院等4个学院的10名大一新生组成，在学校教授、高年级本科生指导下，旨在借暑期实践的机会，用科技服务社会生活。

助盲活动。受访方供图

经过广泛深入调研，实践团成员确立了人工智能助力盲人生活的实践主题。在学校老师的指导下，队员们通过实地考察、座谈交流、问卷调查、电话访问等方式广泛开展社会调研，了解盲人在出行、工作、生活等方面的需求，最终决定以深度学习和大语言模型为基础，研制一款智能助盲眼镜，实现道路图像识别，并与盲人进行个性化语音交互，让盲人像明眼人一样自由出行。

在北京市海淀区残联，队员们还了解到，区里修建了各式各样助盲设施，免费为有需要的家庭进行适盲化改造，还会定期举办文艺活动丰富盲人的精神世界，更重要的是，给辖区中的盲人提供很多就业机会，让他们真正立足社会。

实践团相关负责人表示，未来将积极推动成果转化，致力于科技助盲事业，用科技的力量为盲人群体创造更加美好的生活。同时，也呼吁社会各界关注盲人群体，共同推动无障碍环境建设和助盲技术创新。

(责编：杨曦、高雷)

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