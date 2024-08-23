人民网记者 车柯蒙

税收大数据不仅覆盖经济领域全、反映经济活动快，还具有数据颗粒度细、记载经济活动准等特点。近日，国家税务总局公布的多项增值税发票数据显示，我国经济整体延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，呈现多方面亮点。

近期，浙江舟山一家海洋工程有限公司的生产车间内，为承接浮式天然气液化装置上部模块生产任务，新一批全自动生产线投入使用。

“今年上半年，我们响应国家大规模设备更新号召，投入5.4亿元购进新的机械设备，相较于去年同期增长了5倍多。这次设备更新后，我们承接了更多技术含量更高的海工设备制造订单，大大拓宽了公司的业务版图。”该公司财务总监许天锋说。

今年以来，围绕节能降碳、安全生产、数字化智能化等方向，全国各地掀起“大规模设备更新”的热潮。眼下，老旧电梯、能源电力、用能设备等多个新增领域的设备更新全面启动，原有工业、交通运输等7大领域的设备更新加力提速。

从国家税务总局近日公布的税收数据来看，今年4月至7月，全国企业采购机械设备类金额同比增长6.4%。其中，随着各领域设备更新实施行动方案逐步落地，7月份同比增长8.5%，较前期明显加快。

从3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，到4月国家税务总局发布《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》，再到7月国家发展改革委、财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，支持“两新”的政策措施不断扩围加力。

对相关企业来说，新设备替换旧设备、引入新的生产技术，不仅提高了生产力，还有助于它们提升制造业高端化、智能化、绿色化发展水平。

吉林省磐石市是东北最大的钢管集散地，聚集了众多钢铁生产企业。“现在市场竞争激烈，要想在市场中保持优势，必须加大设备更新力度，降低能耗，推动产品提档升级。”当地一家钢管公司财务经理郭芳锐说，今年以来，企业已经投资400多万元用于更新退火炉等设备，加快实施数智化改造等项目。

“税务部门梳理企业已经享受和未享受的税收优惠政策，并指出存在的风险问题，为我们把好设备更新的‘政策关’‘财务关’。”据郭芳锐介绍，企业去年累计享受高新技术企业所得税减免、研发费用加计扣除、新购设备500万元以内企业所得税税前一次性扣除等系列税收优惠政策，节省了近千万元资金。

“在购置新催化剂生产线资金紧缺的关键期，税务部门帮助企业享受增值税加计抵减税收优惠共计645余万元，缓解了资金压力。”在山西夏县，一家化工公司副总经理孙爱鸿表示，实打实的税惠政策支持，在企业设备升级、创新研发的过程中起到了至关重要的作用，企业将持续加速技术创新研究步伐，通过产品创新开发出更具有竞争力的新产品。

近期，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(以下简称《措施》)，明确统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金在设备更新和消费品以旧换新领域的使用，提升了财政政策的专项支出力度，还配套了税收优惠以及再贷款配套政策支持。业界专家认为，《措施》有助于进一步刺激消费、促进产业升级、推动绿色发展，从而为经济高质量发展提供新的动力。

“推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。”国家税务总局税收科学研究所副所长李平在接受人民网记者采访时表示，税务部门发布的数据表明，国家推出的支持大规模设备更新和消费品以旧换新的政策措施红利正在逐步释放，企业设备更新力度不断加大，消费品以旧换新进展积极，相关行业销售持续增长，有效促进了先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。

(责编：王仁宏、高雷)

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