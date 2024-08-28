人民网记者 乔雪峰

当前已经进入暑假最后一周，2024年暑期临近尾声。据多个平台数据显示，今年暑期旅游市场跟今夏气温一样，屡创新高。在去年暑期出行量较高的基础上，机票酒店预订量稳步上涨，特别是县域酒店暑期预订量环比增长113%。从旅客量来看，今年暑期堪称史上最火的旅游假期。

从欧洲杯到奥运会，从演唱会到音乐节……这个暑假，跟着赛事、音乐节去旅行，成为许多人的旅行方式。比起打卡千篇一律的“网红”景点，这届旅行者更希望在目的地获得独特的文旅综合体验。

8月初，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出支持“音乐+旅游”“演出+旅游”“赛事+旅游”等融合业态发展。大数据显示，一场独特的活动对当地文旅消费的综合拉动性可达到3－5倍。例如一场演出的票价是300多元，而消费者在当地及周边住宿、餐饮、购物的综合消费可能达到千元以上。

据去哪儿大数据显示，演出赛事经济给许多非旅游资源型城市带来“逆袭”可能。例如，7月13－14日，草莓音乐节登陆石家庄，去哪儿平台上该周末石家庄酒店预订量较上一个周末环比增长了31%；8月9日，陈奕迅宁波演唱会启幕，去哪儿平台上该周末宁波酒店预订量较上一个周末环比增长27%。

此外，这个暑期，也有越来越多的游客选择去博物馆、美术馆、电影院、戏剧场等文化场馆和历史文化街区，沉浸式体验当地文化。数据显示，暑期博物馆搜索量较去年暑期增长了10%，美术馆搜索量增长了30%。

“目前，旅游、文化、艺术、体育、科技等业态相互融合的趋势越来越明显。这给传统旅游业者带来了考验，也带来了更多机会。”去哪儿大数据研究院研究员蔡木子分析认为，这届旅行消费者选择更加丰富、多元，更看重体验，看重“质价比”，看重沉浸式融入当地生活和文化。

蔡木子表示，随着消费者个性化需求分化越来越大，客观来说给各地文旅产业发展带来了更多的主动作为空间。与其去猜测谁是下一个“网红城市”，不如因地制宜，结合自己的地方优势发展“旅游+”，将流量密码掌握在自己手里。

据业内专家分析，与去年“报复性”消费不同，今年暑假旅游消费回归理性，消费选择也更加多元，两端分化的“K”型消费趋势明显——县域旅游表现亮眼，酒店预订量增幅跑赢大盘；出入境游恢复强势，有更多三线以下城市居民走出国门。

大数据显示，与许多一二线城市陷入暑期旅游红海市场不同，县城迎来了一个相对友好的暑假。7－8月，四五线及下辖县酒店预订量较暑期前环比增长了113%，同比去年增长了24%，涨幅跑赢一线城市。

有意思的是，这个暑假，大城小城居民似乎来了一场“双向奔赴”，互换主场度假。大数据显示，去县城旅游的客人大多来自一二线城市，异地旅客占比达近八成，外省旅客占比达到一半以上，成都、北京、重庆、广州、上海是最喜欢去县城玩的TOP5客源地；其中，来自北上广深客源地的旅客量较去年暑假增长了43%。

另一方面，暑假去一线城市旅游的游客中，来自三线以下城市和下辖县的增幅最高，小机场出发的机票预订量同比增长了七成，Top5目的地是：北京、成都、上海、广州、重庆；三线以下城市小机场出发、到大城市游玩的旅客机票预订同比增长14%。

蔡木子分析称，随着许多县城在基础设施建设、旅游特色体验打造方面的进步，越来越多一二线城市消费者愿意去探索曾经“养在深闺”中的县城；而随着“小镇青年”们消费能力的提高，也有越来越多的三线以下城市和乡镇居民到一线城市玩耍。大城小城居民的这种“双向奔赴”，有利于平衡各地的文旅经济发展；人群在旅游场景中的位置互换，也带给当地旅游业者不同的发展机会。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经