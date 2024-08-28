人民网北京8月28日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，未来一周，西北地区东部、华北、东北及黄淮北部等地有降雨过程，松辽流域嫩江、松花江、乌苏里江等河流将出现涨水过程，乌苏里江已发生第3号洪水，嫩江支流洮儿河、塔里木河的超警洪水过程仍将持续，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。

此前，《加快构建水旱灾害防御工作体系的实施意见》发布，提出各级水利部门要加快建立责任落实、决策支持、调度指挥“三位一体”的水旱灾害防御工作体系，提升防灾减灾能力和水平。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，根据形势研判分析，重点做好以下工作。一是乌苏里江、洮儿河洪水防御。滚动监测预报洪水过程，加强堤防巡查防守，优化调度洮儿河察尔森水库，确保堤防不决口。二是塔里木河洪水防御。加强堤防巡查防守，确保塔里木河堤防不决口，统筹做好生态水量调度，确保大西海子以下河段不断流，且洪水进入台特玛湖。三是局地强降雨洪水防御。加强局地强降雨预报预警，努力延长预见期、提高预报精准度，重点做好强降雨区域山洪灾害和中小河流洪水防御、中小水库和淤地坝安全度汛工作，及时撤离危险区域人员，确保人员安全。四是西辽河水流贯通调度。科学精细调度西辽河干支流水库及河道整治、疏通，努力延长西辽河及其支流老哈河通水河长。五是确保水洞沟水库安全。加强巡查防守，预置抢险队伍、料物、装备，做到险情抢早、抢小、抢住，确保水洞沟水库大坝安全。六是密切关注第11号台风生成和移动路径，及时会商研判，提前做好预报和防范应对工作。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经