人民网北京8月28日电 （焦磊）近年来，国内企业在参与经济社会发展、做大做强主业的同时，积极履行社会责任，通过多元化方式参与和组织各项公益活动，成为我国慈善事业的主体力量。

业内专家认为，公益活动既需要创新的形式以点带面，与社会中的爱心力量聚力同行，更需要让参与者在活动里收获情绪价值，并由此将爱心事业延续。

据介绍，2020年至今，捷途汽车围绕“途个希望”主题打造“旅行+”公益IP，通过助农、助学、助孤、环保等公益活动，在镇江、芜湖、泰安等城市累计开展了13场“途个希望，守护星星你我同行”主题公益活动。凭借多元的公益形式以及趣味的公益活动，捷途汽车已累计帮扶11265人。

近日，捷途汽车以“同行”为主题于桂林阳朔举办了第七届粉丝文化节活动，延续“旅行即公益”品牌主张。据了解，此次粉丝文化节活动，捷途汽车将携手中国社会福利基金会暖流计划公益基金，由爱心车主从青海到桂林阳朔，跨越2000公里的距离，为来自青海贺塘小学的孩子们送上了一次毕业旅行，带领孩子们一起游学桂林山水。

主办方表示，“旅行即公益”，不仅是汽车与用户的同行，也是大家与公益的同行。活动现场，奇瑞汽车股份有限公司副总经理李学用深度总结了捷途汽车“旅行+”战略发展。

他表示，自成立之来，捷途汽车坚持“旅行+”战略从未动摇，以长期主义精神坚持做正确的事，坚持做对用户有益的事，从“旅行+”产品到“旅行+”生态，不断延展旅行边界，为用户带来越来越丰富的旅行体验。据悉，会上同时发布捷途汽车全新车型山海L6，作为品牌和年轻用户共创的成果，在洞察年轻一代用户的旅行需求和兴趣场景上，成为“旅行+”战略发展的一个新“诠释”。

据了解，新车型具备奇瑞第五代鲲鹏超能混动C-DM系统加持，并搭载1.5TD“中国心”十佳发动机，与无级电混DHT变速箱“高能”协作，新车纯电续航125km，综合续航可达1400km。在智能化方面，新车搭载L2级智能驾驶辅助+540°全景影像，通过7项预警功能和4项主动干预功能减轻驾驶压力并规避风险。同时，8155旗舰芯片和AI语音助手能精准识别语音指令，并实现响应速度提升。

捷途相关负责人表示，公益不仅是品牌与用户共同的价值观，更是对旅行的拓展、对未来的传承，是“旅行+”文化最宝贵的财产。未来将继续坚持长期主义，深耕技术、产品和生态，为用户创造更美好、更有意义、更有价值的旅行体验。

(责编：杨曦、吕骞)

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