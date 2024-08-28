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智驾创新成果亮相 鸿蒙智行举行首次新品发布会

2024年08月28日08:58 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （焦磊）随着技术快速迭代，以智能驾驶为代表的汽车智能化趋势逐渐成为主流，新能源汽车“下半场”迎来新产品密集发布。日前，鸿蒙智行举行首次新品发布会，问界新M7 Pro正式上市，鸿蒙智行首款轿跑SUV智界R7也正式亮相。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在会上介绍鸿蒙智行最新销售表现，AITO问界2年5个月交付40万辆，问界新M5交付量超2万辆，问界新M7累计大定量突破24万，问界M9累计交付超12万辆，享界S9上市20天大定突破8000辆。

据了解，在智驾方面，问界新M7 Pro搭载HUAWEI ADS基础版智能驾驶辅助系统，可实现不依赖高精地图的NCA智驾领航功能，有效降低长途出行的驾驶强度，并支持超过160种智能泊车场景。

会上，鸿蒙智行首款智慧轿跑SUV智界R7正式亮相。据悉，该车型全系搭载华为“巨鲸”800V高压电池平台，最长续航达到802km；外观设计上，通过主动进气格栅、流畅车身造型、运动尾翼等设计，实现全球量产SUV最低风阻；基于途灵平台，新车全系标配CDC连续可变阻尼减振器和空气悬架。

值得一提的是，在智驾方面，智界R7搭载HUAWEI ADS 3.0高阶智能驾驶系统。据介绍，ADS 3.0版本将率先应用端到端类人智驾，问界系列也将迎来更智能、更高效的智驾体验。软件和算法上的大幅提升，将使得智能驾驶、智能泊车和主动安全能力方面获取全面升级，此外还将搭载接入盘古大模型的小艺语音智慧助手。

随着智能驾驶系统商业化探索加速推进，我国用户对智能化的接受程度呈加速上升趋势，为智驾的发展提供了市场动力，智驾已成为出行新常态。数据显示，2023年，我国乘用车智能驾驶渗透率为54.7%，自主品牌乘用车NOA渗透率达到8.7%。

(责编：杨曦、吕骞)
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