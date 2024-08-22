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能源转型“绿”意浓 释放高质量发展新动能

人民网记者 王绍绍
2024年08月22日13:39 | 来源：人民网
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能源是经济社会发展的重要物质基础和动力源泉，近年来，我国能源绿色转型成效明显，各地能源转型实践项目遍地开花，全面推动能源结构持续优化。

国家发展改革委、国家能源局8月21日联合发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，重点任务包括推进火电设备更新和技术改造、推进输配电设备更新和技术改造、推进风电设备更新和循环利用、推进光伏设备更新和循环利用、稳妥推进水电设备更新改造、推进清洁取暖设备更新改造、以标准提升促进设备更新和技术改造。

近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，进一步释放以能源绿色低碳转型为抓手，加快经济社会发展绿色转型的信号。“坚决控制化石能源消费，深入推动煤炭清洁高效利用”“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”“加强清洁能源基地、调节性资源和输电通道在规模能力、空间布局、建设节奏等方面的衔接协同”……其围绕加强化石能源清洁高效利用、大力发展非化石能源、加快构建新型电力系统提出多项要求。

清洁能源快速发展，能源结构持续优化，新技术、新模式、新业态蓬勃发展，各地风起“绿”涌。在山东海阳，“暖核一号”核能供暖工程助力创建“零碳”供暖城市，打造了核能绿色能源供给新模式，工程技术可复制、发展模式可推广、成本效益可持续，成为我国沿海地区清洁供暖发展新方向之一；四川德阳以“氢”为媒激发绿色动力，集成多种绿色制氢方案，打造新能源与氢能深度耦合的综合能源生产系统，探索工业园区绿电供应新模式；海南博鳌东屿岛打造的绿色智慧能源系统，形成了一套可推广的零碳运营流程，向全球展示了一个建成区通过更新改造实现零碳效应的建设案例……

据国家统计局数据，今年上半年，我国能源消费持续增长，供应能力稳步提升，能源供需平衡。绿色低碳转型取得新进展，非化石能源发展保持强劲势头，风电和太阳能发电新增装机约1.28亿千瓦，占新增发电总装机的84%。

从“绿色制造”到“制造绿色”，在新质生产力的探索中，科技创新始终发挥着主导作用。业内专家表示，多年来，我国能源消费方式不断更新，成效显著，新技术持续赋能绿色发展，节能降耗减排取得积极进展，经济发展“绿色含量”显著提升，这不仅促进了经济高质量发展，也为全球能源转型和可持续发展作出了重要贡献。

生态环境部近日发布的《全国碳市场发展报告（2024）》显示，相比2018年，去年全国火电碳排放强度下降2.38%，电力碳排放强度下降8.78%。全国碳市场推进行业减排效果逐步显现，在碳定价中的主体作用进一步强化，有效助力绿色低碳发展。

“能源转型可为各行各业节能降碳、绿色发展提供基本要素支撑，是推动全社会节能降碳的重要抓手。”业内专家认为，要通过化石能源“减法”与非化石能源“加法”协同发力，为经济社会全面节能降碳、绿色转型创造更有利条件。

上述专家建议，要加快能源领域科技创新，以更大力度发展非化石能源，加强化石能源深度脱碳技术的研发应用，构建清洁低碳安全高效的能源体系，提高能源自给率，不断增强能源供应的稳定性、安全性、可持续性。（实习生赵袁彬对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)
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