人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）8月22日，商务部消费促进司负责人谈2024年7月我国消费市场情况时表示，7月份，各级商务主管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入开展“消费促进年”系列活动，加力推进消费品以旧换新，促进服务消费高质量发展，推动消费稳步增长。

据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额3.78万亿元，同比增长2.7%，增速较上月加快0.7个百分点；1-7月社会消费品零售总额27.37万亿元，同比增长3.5%。

一是商品消费稳步扩大。据国家统计局数据，7月份，商品零售额3.34万亿元，同比增长2.7%，增速较上月加快1.2个百分点。部分升级类商品销售加快，限额以上单位体育娱乐用品、通讯器材零售额同比分别增长10.7%和12.7%，增速较上月分别加快12.2和9.8个百分点。汽车以旧换新政策效应持续显现，据汽车流通协会数据，7月新能源乘用车零售量同比增长36.9%。

二是服务消费较快增长。据国家统计局数据，1-7月，服务零售额同比增长7.2%，增速比同期商品零售额快4.1个百分点。其中，餐饮收入3.06万亿元，同比增长7.1%；交通出行服务类、通讯信息服务类零售额保持两位数增长。

三是线上消费增势较好。据国家统计局数据，1-7月，实物商品网上零售额同比增长8.7%，占社零总额比重为25.6%，较上半年提升0.3个百分点。据国家邮政局数据，7月份我国快递业务量达142.6亿件，同比增长22.2%。

四是乡村增速快于城镇。随着县域商业体系不断完善，县乡市场销售规模稳步扩大。据国家统计局数据，7月份，乡村消费品零售额5066亿元，同比增长4.6%，增速比城镇消费品零售额快2.2个百分点。1-7月，乡村消费品零售额3.65万亿元，同比增长4.5%，增速比城镇消费品零售额快1.1个百分点。

(责编：孙红丽、高雷)

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