人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：7月商品消费稳步扩大 汽车以旧换新政策效应持续显现

2024年08月22日09:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）8月22日，商务部消费促进司负责人谈2024年7月我国消费市场情况时表示，7月份，各级商务主管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入开展“消费促进年”系列活动，加力推进消费品以旧换新，促进服务消费高质量发展，推动消费稳步增长。

据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额3.78万亿元，同比增长2.7%，增速较上月加快0.7个百分点；1-7月社会消费品零售总额27.37万亿元，同比增长3.5%。

一是商品消费稳步扩大。据国家统计局数据，7月份，商品零售额3.34万亿元，同比增长2.7%，增速较上月加快1.2个百分点。部分升级类商品销售加快，限额以上单位体育娱乐用品、通讯器材零售额同比分别增长10.7%和12.7%，增速较上月分别加快12.2和9.8个百分点。汽车以旧换新政策效应持续显现，据汽车流通协会数据，7月新能源乘用车零售量同比增长36.9%。

二是服务消费较快增长。据国家统计局数据，1-7月，服务零售额同比增长7.2%，增速比同期商品零售额快4.1个百分点。其中，餐饮收入3.06万亿元，同比增长7.1%；交通出行服务类、通讯信息服务类零售额保持两位数增长。

三是线上消费增势较好。据国家统计局数据，1-7月，实物商品网上零售额同比增长8.7%，占社零总额比重为25.6%，较上半年提升0.3个百分点。据国家邮政局数据，7月份我国快递业务量达142.6亿件，同比增长22.2%。

四是乡村增速快于城镇。随着县域商业体系不断完善，县乡市场销售规模稳步扩大。据国家统计局数据，7月份，乡村消费品零售额5066亿元，同比增长4.6%，增速比城镇消费品零售额快2.2个百分点。1-7月，乡村消费品零售额3.65万亿元，同比增长4.5%，增速比城镇消费品零售额快1.1个百分点。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：7月商品消费稳步扩大 汽车以旧换新政策效应持续显现
　　人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）8月22日，商务部消费促进司负责人谈2024年7月我国消费市场情况时表示，7月份，各级商务主管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入开展“消费促进年”系列活动，加力推进消费品以旧换新，促进服务消费高质量发展，推动消费稳步增长。 据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额3.78万亿元，同比增长2.7%，增速较上月加快0.7个百分点；1-7月社会消费品零售总额27.37万亿元，同比增长3.5%。…
惠民生、促消费，下一步将这样发力
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部