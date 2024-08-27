人民网记者 杜燕飞

“2024企业家大会”主论坛现场。人民网记者 杜燕飞摄

改革开放40多年来，企业家以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，推动我国经济破浪前行。如今，我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。新时代背景下，企业家如何扛起新担当、拿出新作为、创造新篇章？

8月25日，人民网举办以“凝心聚力 向‘新’而行”为主题的“2024企业家大会”。数百位来自政产学研领域的嘉宾参会，共话创新发展、产业升级，以新时代企业家精神加快培育新质生产力，推动我国在高质量发展的道路上阔步前进。

以企业家精神增强高质量发展韧性

回溯历史，改革开放为企业家精神打造了广阔平台。当前，影响经济增长的因素更为复杂，经济运行中的问题需要下大力气解决。怎样发扬企业家精神，助力经济巨轮转向高质量发展新航道？

十三届全国政协副主席辜胜阻进行主旨报告。人民网记者 杜燕飞摄

基于此，在主论坛上，十三届全国政协副主席辜胜阻进行了以《弘扬企业家精神的战略思考与决策建议》为题目的主旨报告。

海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰主题演讲。人民网记者 杜燕飞摄

创新，是企业家的天职。在创新的道路上，没有坦途。在主题演讲环节，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰说，推进新型工业化有助于提升我国在全球产业链中的地位，增强国家核心竞争力；有利于推动产业转型升级，促进经济结构调整，实现可持续发展；有助于提高人民生活水平。要以科技创新推动产业创新，持续加大科研投入，全面加强基础性技术研发，不断加快一流人才培养。

中交集团党委常委、副总经理刘成云主题演讲。人民网记者 杜燕飞摄

在推进中国式现代化进程中，作为国民经济“压舱石”，国资央企如何发挥作用？中交集团党委常委、副总经理刘成云表示，央企要提升发展效能，打造具有全球竞争力的现代新国企。中交集团正进一步转变发展模式，强化科技创新，加快发展新质生产力。同时，要探索如何在现行国资国企监管环境下，弘扬企业家精神，助力企业更高质量发展，以企业高质量发展加快建设世界一流企业。

新希望集团董事长刘永好主题演讲。人民网记者 杜燕飞摄

向阳前行，每走一步，热爱和勇气就会多一分。“对于农牧业而言，我们重视生产和新技术相结合，推动我国从农业大国走向农业强国。这需要持续关注产业链升级，不断满足消费者需求，以先进技术推动行业可持续发展；要根据核心能力创造新产品、新服务，实现社会价值和商业价值的共生发展，为社会创造可持续价值。”新希望集团董事长刘永好说。

首旅集团党委书记、董事长白凡主题演讲。人民网记者 杜燕飞摄

企业需要优秀文化“武装”自身，企业文化也影响着企业家的决策。“新时代培育企业家精神，需要继承和弘扬优秀传统文化中先进的管理文化和方法，要从日常经营管理中总结经验，提炼和整合出适合自身特点的管理理念和管理方式。”首旅集团党委书记、董事长白凡说，要结合新时代特色，将其融入企业文化建设中，进一步提升企业创新管理能力，实现企业家精神与企业文化的同源融合。

郎酒股份副董事长付饶主题演讲。人民网记者 杜燕飞摄

聚焦在具体行业，郎酒股份副董事长付饶认为，白酒行业每一次调整都孕育着发展机遇，总有优秀企业脱颖而出，推动行业螺旋式发展和升级转型。企业要坚守长期主义，做时间的朋友；以长期主义指导和检验各项工作，酿好酒、快生产、快储存、慢销售。要坚持品质、品牌、品味，并突出品质第一，满足“人民对美好生活的向往”。

新大陆科技集团CEO王晶主题演讲。人民网记者 杜燕飞摄

时代在不断变化，如何“走对路”成为企业发展的首要任务。新大陆科技集团CEO王晶认为，企业需要明确在面对新变化、新环境时自身的方向和目标；在经营层面上，要下功夫“做成对的事”。企业在发展过程中，面对不同的生命周期，需要不断地通过治理变革来转型发展。不断跨越生命周期，这展现了企业的生命力。

东风柳州汽车有限公司总经理林长波主题演讲。人民网记者 杜燕飞摄

“企业家精神在于以改革创新，要开拓点‘实’成金的能力，坚持实业立企、实业兴企，加大科技研发投入，推动行业做优做强。”东风柳州汽车有限公司总经理林长波表示，对于企业家而言，既要仰望星空，又要脚踏实地，还要胸怀创新不止、实业报国的初心，更要持之以恒将产品做专做精做新，企业才能有不断进取的持久生命力和强大竞争力。

冠达控股集团董事局主席彭建虎主题演讲。人民网记者 杜燕飞摄

冠达控股集团董事局主席彭建虎认为，新时代的企业家，不仅要关注企业经济效益，还要以创新为驱动，不断推动产业变革和升级，实现企业可持续发展。要做创新引领者、高质量发展践行者和社会责任担当者，要具有战略思维能力、创新管理能力、领导力与团队建设能力、国际化视野与跨文化沟通能力。

“2024企业家大会”主论坛现场。人民网记者 杜燕飞摄

以企业家精神推动产业向“新”而行

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，正加快培育形成新质生产力。在这一过程中，弘扬企业家精神能够激发企业、市场活力，推动产业转型升级，促进消费扩容升级，推动经济发展和社会进步。

“加快推动实体经济转型升级”圆桌对话。人民网记者 杜燕飞摄

论坛期间，举办了两场圆桌对话。在主题为“加快推动实体经济转型升级”的圆桌对话上，卫材中国公司副总裁山田江树、海伦钢琴公司董事长陈海伦、世纪洪雨公司董事长孙哲、泰诺麦博制药公司副总裁赵文贵分享了观点。东风柳州汽车有限公司东风风行市场总监钟伟担任了主持嘉宾。

与会嘉宾表示，推动实体经济转型升级，要加大研发投入和建设核心技术平台，拓展一体化源头创新能力，搭建创新体系。同时，要研发新产品，适应市场需求，树立绿色发展理念，更好地履行社会责任，推动传统行业向高端化、智能化、绿色化发展。

“促进服务消费扩容升级 释放消费新潜力”圆桌对话环节。人民网记者 杜燕飞摄

消费是拉动经济增长的重要引擎。在主题为“促进服务消费扩容升级 释放消费新潜力”的圆桌对话上，北京外企人力资源服务有限公司董事、总经理李宏昭，瑞凯集团中国区主席兼执行董事刘浩然，中国国际科技促进会母基金分会会长、水木资本董事长唐劲草，科力远集团战略与投资委员会主席、副董事长邹林分享了观点。91科技集团董事长许泽玮担任了主持嘉宾。

与会嘉宾认为，随着居民收入水平稳步提升，服务消费已成为拉动消费增长的主导力量。服务消费企业要大力推进数字化转型；秉承绿色发展理念，推动行业可持续发展；吸收先进服务模式，将优质产品和品牌推向全球。

以企业家精神塑造发展内驱力

“2024企业家大会”专题座谈会。人民网记者 杜燕飞摄

在实现中国式现代化征程中，企业家如何塑造自身发展内驱力？怎样在营商环境优化中，心无旁骛谋发展？如何以科技为帆，逐浪全球产业新机遇？

在论坛期间举行了主题为“以新时代企业家精神塑造企业发展内驱力”的专题座谈会。会上，中制智库理事长、全国工商联高端装备制造与仪器仪表委员会执行秘书长新望表示，实业精神是企业家立身之本，要用建设世界一流企业的标准来衡量企业。做实业的企业家在推进新型工业化的同时，要继续推动产业基础现代化，在基础设备、基础产业、基础零部件、基础工艺等方面做到扎扎实实。这也是新时代企业家发扬实业精神的具体表现。

与会嘉宾表示，改革开放以来，茁壮成长的企业家队伍，成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的生力军。在建立全国统一市场过程中，需要更加公平、透明、可预期的市场环境，释放创新潜力和市场竞争力。

“数字时代企业品牌形象建设”平行论坛。人民网记者 杜燕飞摄

弘扬企业家精神，离不开企业品牌形象的建设。在“数字时代企业品牌形象建设”平行论坛上，与会嘉宾表示，数字时代信息传播的速度与广度前所未有，企业要具备更强的应对能力和品牌管理能力。品牌定位是企业战略的核心组成部分，是连接消费者需求与企业价值创造的桥梁。不仅能够帮助企业从众多竞争者中脱颖而出，还能够引导顾客产生积极的品牌联想和购买意愿。

“2024企业家大会”期间，会场外特别设置了企业展览展示区、人民优选品牌沉浸体验区、828企业服务平台展区等特色展览。828巨人港作为协办单位，为地方政府、行业企业提供了价值传递、产业对接、招商引智的平台支撑。

(责编：杨曦、吕骞)

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