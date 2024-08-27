人民网记者 杨虞波罗

近日，以《西游记》为背景的首个国产3A游戏《黑神话：悟空》全球发布，游戏一经上线就迅速出圈。随着游戏背景地公布，相关旅游景点热度直线上升，不少游客开始跟着“悟空”去旅游，山西也成为“取经”路上的受益者。

美团数据显示，20日，山西景区的旅游热度环比增长156%；携程数据显示，20日0点至12点，山西的搜索热度环比前一日增长超过10%；途牛数据显示，山西热门城市包括太原、大同、临汾、忻州和朔州等；去哪儿数据显示，热度最高的山西景点是云冈石窟、五台山、应县木塔、壶口瀑布、悬空寺、乔家大院等。

山西享有“中国古代建筑宝库”之誉，全国重点文物保护单位有531处。山西文旅也借着这波“流量”，邀请游客前来打卡，并在宣传片中列举了大同的云冈石窟和悬空寺、朔州应县木塔和崇福寺、忻州的佛光寺、宁武的石门悬棺、晋城玉皇庙、临汾小西天。

近年来，旅游资源为游戏场景注入文化魅力的同时，其也成为玩家游戏体验的现实延伸。“游戏+文旅”将传统元素与现代技术完美结合，不仅提升年轻群体的文化认同感，也玩出一片新天地。

此前，影视剧《我的阿勒泰》点燃了新疆旅游的热情之火，同为文化产品的游戏让包括山西在内的众多旅游胜地焕发光彩。文化类IP对目的地旅游市场的影响到底有多大？

业内人士认为，知名的文化类IP拥有庞大的受众群体和高度传播性，能够迅速提升旅游目的地的知名度。通过影视作品、游戏、文学作品等多种形式的传播，这些IP将目的地的美丽风光和独特文化呈现给广大观众，激发他们的旅游兴趣。

此外，文化类IP的引入推动了“旅游+文化”的发展模式，将文化元素融入旅游产业链的各个环节，提升了旅游产品的附加值和竞争力。成功的文化类IP能够形成稳定的消费群体和品牌影响力，为旅游市场的持续经营和发展提供有力支撑。

业内人士同时指出，文化类IP还具有文化输出的属性，其独特的文化魅力能够逐步影响并吸引潜在的海外用户，从而显著提升中国文化和旅游的全球吸引力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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