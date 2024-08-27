人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财经观察：“游戏+文旅”玩出新天地 文旅融合绘就新风景

人民网记者 杨虞波罗
2024年08月27日10:07 | 来源：人民网
小字号

近日，以《西游记》为背景的首个国产3A游戏《黑神话：悟空》全球发布，游戏一经上线就迅速出圈。随着游戏背景地公布，相关旅游景点热度直线上升，不少游客开始跟着“悟空”去旅游，山西也成为“取经”路上的受益者。

美团数据显示，20日，山西景区的旅游热度环比增长156%；携程数据显示，20日0点至12点，山西的搜索热度环比前一日增长超过10%；途牛数据显示，山西热门城市包括太原、大同、临汾、忻州和朔州等；去哪儿数据显示，热度最高的山西景点是云冈石窟、五台山、应县木塔、壶口瀑布、悬空寺、乔家大院等。

山西享有“中国古代建筑宝库”之誉，全国重点文物保护单位有531处。山西文旅也借着这波“流量”，邀请游客前来打卡，并在宣传片中列举了大同的云冈石窟和悬空寺、朔州应县木塔和崇福寺、忻州的佛光寺、宁武的石门悬棺、晋城玉皇庙、临汾小西天。

近年来，旅游资源为游戏场景注入文化魅力的同时，其也成为玩家游戏体验的现实延伸。“游戏+文旅”将传统元素与现代技术完美结合，不仅提升年轻群体的文化认同感，也玩出一片新天地。

此前，影视剧《我的阿勒泰》点燃了新疆旅游的热情之火，同为文化产品的游戏让包括山西在内的众多旅游胜地焕发光彩。文化类IP对目的地旅游市场的影响到底有多大？

业内人士认为，知名的文化类IP拥有庞大的受众群体和高度传播性，能够迅速提升旅游目的地的知名度。通过影视作品、游戏、文学作品等多种形式的传播，这些IP将目的地的美丽风光和独特文化呈现给广大观众，激发他们的旅游兴趣。

此外，文化类IP的引入推动了“旅游+文化”的发展模式，将文化元素融入旅游产业链的各个环节，提升了旅游产品的附加值和竞争力。成功的文化类IP能够形成稳定的消费群体和品牌影响力，为旅游市场的持续经营和发展提供有力支撑。

业内人士同时指出，文化类IP还具有文化输出的属性，其独特的文化魅力能够逐步影响并吸引潜在的海外用户，从而显著提升中国文化和旅游的全球吸引力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：“游戏+文旅”玩出新天地 文旅融合绘就新风景
　　近日，以《西游记》为背景的首个国产3A游戏《黑神话：悟空》全球发布，游戏一经上线就迅速出圈。随着游戏背景地公布，相关旅游景点热度直线上升，不少游客开始跟着“悟空”去旅游，山西也成为“取经”路上的受益者。…
财经观察：单未下、货先行 海外仓助力跨境电商“卖全球”
　　“单未下、货先行”，在跨境电商的发展浪潮中，海外仓以其独特的优势，正在成为众多电商与企业的制胜法宝。 商务部数据显示，根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部