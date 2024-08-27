人民网记者 孙红丽

“单未下、货先行”，在跨境电商的发展浪潮中，海外仓以其独特的优势，正在成为众多电商与企业的制胜法宝。

商务部数据显示，根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。

作为跨境电商的配套服务设施，海外仓或是自建或是租用运营，通过数字化智能化仓储设施，存储来自世界各地的商品，为跨境卖家们提供仓储、联动配送等本土化服务，从而实现让更多订单源源不断“流入”。

缩短物流时间，海外仓模式受青睐

一大早，在美迈科技美国洛杉矶的一处海外仓中，工人们已经开始了一天的忙碌。他们根据订单信息对产自中国的鞋履进行挑货、搬运、扫码、称重、打包，随后装车发货。

美迈科技在美国洛杉矶的海外仓内景。受访者供图

“我们这个海外仓集成了仓储、物流、售后保障等多功能，国外客商收货方便，也改善了消费者购物体验。”美迈科技公共关系总监马宁介绍，除了自用外，海外仓也向当地第三方企业提供仓储、配送等一站式服务。

传统的跨境物流方式，海外买家下单后，国内卖家需要通过国际物流进行配送，涉及报关、清关等程序，一般耗时较长。

海外仓模式则允许出口企业提前将货物批量发送至国外仓库，实现本地销售、本地配送，大大缩短了物流时间。

“从海外仓发货的物品，顾客在1至3天内即可收到，物流效率显著提升。此外，海外仓的集中存储和统一配送也降低了运输成本，为企业带来了更大的利润空间。”马宁说。

“跨境电商，尤其是‘小包裹’对时效是非常敏感的。”中通国际总部副总裁李鹏向记者介绍，以前中国发货到非洲，一般是15到25天。发货到澳洲，即便是空运，一般也需要12至15天。如今通过海外仓备货实现本土发货，非洲消费者可在2至3天收货。节省时间大约在5倍以上，有很大的市场需求。

数字赋能，助力海外仓迭代升级

如今，海外仓的功能也在不断迭代升级。在上海中通国际总部，多个大屏幕中实时显示出海外仓的实况。

仓库里剩余多少货？哪一天发出去多少？货物在海外仓的所有路径节点和信息，在这里都能实时看到。

“退换货的需求多。如果海外的货要退回国内，成本非常高，但是在海外仓直接退换货，则会给C端买家带来一个好的体验。”李鹏对记者说。

在商务部、国家发展改革委等九部门日前联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》中，鼓励跨境电商、海外仓企业依法依规利用数据赋能产业链上下游，增强生产企业柔性化供应能力。

“通过对数字化业务系统的运用，可以更精准地把握市场需求变化，优化库存管理，提高供应链响应速度。”马宁表示。

他认为，在市场方面，通过完善的数据分析体系，可以利用大数据和人工智能技术分析消费者行为、市场趋势等信息，为跨境业务提供定制化、柔性化的供应链解决方案。还可以与上下游企业建立紧密的合作关系，共享数据资源，共同推动产业链协同发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经