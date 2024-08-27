人民网记者 栗翘楚

今年夏天，巴黎奥运会赛事占据各大热点头条，在浙江，各类体育用品乘“赛事东风”加速出海。据杭州海关统计，今年上半年，浙江省体育用品出口161.1亿元，增长29%，对法国出口体育用品2.5亿元，增长51%。

体育消费热是我国轻工业市场动能逐步增强的表现之一。中国轻工业联合会日前发布的数据显示，今年上半年，我国轻工行业利润快速增长，盈利持续提高。规模以上轻工业增加值同比增长5.3%；实现营业收入10.8万亿元，同比增长2.3%；实现利润6575.7亿元，同比增长17.1%，利润增速高于全国工业13.6个百分点；轻工商品出口4537.8亿美元，占全国出口总额的26.6%，同比增长4.2%，高于全国出口增速0.6个百分点。

家电行业是我国国民经济传统优势产业，持续深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”行动，以绿色智能健康家电新产品加速引领消费升级。各地家电产品以旧换新活动有效开展和夏季消费旺季需求增加，促使家电产品产量保持平稳较快增长。

国家统计局数据显示，今年上半年，全国家用电冰箱产量5051.0万台，同比增长9.7%；房间空气调节器产量15705.6万台，同比增长13.8 %；家用洗衣机产量5311.6万台，同比增长6.8 %。

涵盖吃、穿、住、行等各领域，轻工业是我国国民经济的优势产业、民生产业，也是支撑工业经济稳增长的重要基石。轻工业虽然体量“轻”，但能量“大”。轻工业以占全国工业13%的资产，实现了全国工业16.6%的营业收入和18.7%的利润。

2023年7月，工业和信息化部等3部门联合印发《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，明确了一系列轻工业稳增长举措，提出2023—2024年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元。

当前，轻工业处于全面新旧动能转换的关键时刻。赛迪研究院消费品工业研究所副所长代晓霞表示，轻工行业的数字化转型升级正在逐步加快，产品质量的持续提升，在提振工业经济以及扩大内需、促进消费系列政策的影响下，轻工行业的消费市场将保持稳定增长态势。

近年来，随着国内消费需求不断改善，以及《推动消费品以旧换新行动方案》政策效应显现，上半年，我国轻工业11类商品零售额37600亿元，占社会消费品零售总额的15.9%，同比增长4.4%，增速高于社会消费品零售总额增速0.7个百分点。

业内专家表示，未来一个时期是我国轻工业转型升级、迈向高质量发展的关键时期。要把培育发展新质生产力作为轻工业发展的重中之重，进一步强化政策支持、完善创新体系，塑造发展新优势。

(责编：杨曦、吕骞)

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